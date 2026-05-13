Kush është Victoria Swarovski? Prezantuesja e Festivalit të Këngës në Eurovision 2026
Victoria Swarovski është një prezantuese televizive austriake, këngëtare, modele dhe sipërmarrëse, dhe është gjithashtu e njohur për publikun e gjerë si trashëgimtare e familjes së famshme Swarovski, pronare të markës luksoze të kristaleve.
Këtë vit, së bashku me Michael Ostrowskin, do të prezantojë edicionin e 70-të të Festivalit të Këngës Eurovision 2026 në Vjenë.
Ajo lindi në vitin 1993 në Innsbruck të Austrisë.
Edhe pse vjen nga një familje shumë e pasur dhe e famshme, ajo e nisi rrugën e saj në botën e spektaklit që në moshë të re.
Në moshën 16 vjeçe, nënshkroi një kontratë me Sony Music dhe filloi karrierën e saj muzikore, dhe më vonë punoi në Los Angeles me autore të njohura si Diana Warren.
Victoria vjen nga një nga familjet më të famshme në Austri - familja Swarovski, e cila ka kontrolluar perandorinë luksoze të kristaleve Swarovski për më shumë se 130 vjet.
Victoria është trashëgimtarja e drejtpërdrejtë e familjes dhe babai i saj Paul Swarovski punonte në kompaninë familjare, ndërsa nëna e saj Alexandra ishte gazetare.
Ajo fitoi popullaritet të madh pasi fitoi shfaqjen gjermane "Let's Dance" në vitin 2016.
Pas kësaj, u bë prezantuesja e përhershme e shfaqjes dhe një nga personalitetet më të famshme televizive në botën gjermano-folëse
Përveç televizionit, merret me modë dhe kozmetikë dhe ka markën e saj të bukurisë dhe modës ORIMEI.
Mediat shpesh e përshkruajnë atë si një kombinim të glamurit, modës dhe argëtimit televiziv, dhe pikërisht për shkak të këtij imazhi ORF e zgjodhi atë për të prezantuar Festivalin e Këngës Eurovision në Vjenë.
Është interesante që zgjedhja e saj për Festivalin e Këngës në Eurovision ka shkaktuar shumë komente midis fansave, disa nga publiku besojnë se është një zgjedhje e shkëlqyer joshëse për një spektakël të madh, ndërsa të tjerë mendojnë se mbiemri i saj i famshëm i ka ndihmuar shumë karrierën. /Telegrafi/