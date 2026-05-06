Në “Ndryshe” me Salsano Rrapin dhe Elona Duron ka qenë së fundmi Selin Bollati, pas triumfit në Big Brother VIP Albania 5.

Në këtë intervistë, Selin rrëfen prapaskenat e eksperiencës brenda shtëpisë, emocionet që ka përjetuar dhe ndikimin që ky format ka pasur në jetën dhe karrierën e saj pas daljes.

Rrugëtimi i saj nuk ka qenë pa përplasje, përveç momenteve të forta dhe lidhjeve që krijoi, ajo është përfshirë edhe në konflikte të përfolura me banorë si Mirin dhe Rogertin.

Ky i fundit madje ka deklaruar së fundmi në një intervistë frazën e fortë 'shihemi në gjykatë', duke e bërë situatën edhe më të tensionuar jashtë shtëpisë.

E pyetur nëse ka komunikuar me të pas daljes nga shtëpia, duke qenë se ai e ka përmendur gati në çdo dalje publike, Selin u përgjigj: “Në fakt, jam e informuar. Rogerti, së bashku me një këngëtar, ka bërë një këngë për të cilën shumë më kanë sugjeruar që ta hedh në gjyq. Në fakt, nuk kam patur komunikim me Rogertin".

"Unë e kam thënë edhe brenda shtëpisë që me një person si Rogerti nuk do të kishte kurrë vend në jetën time. Kështu që, për të njëjtën arsye, as nuk i kam shkuar mbrapa këtyre proceseve gjyqësore”.

Më pas shtoi: “Më beso që jam aq e plotësuar me ato të mirat dhe të këqijat e mia, sa nuk kam vend për një Rogert. Uroj që vërtetë t’i ketë ecur mbarë, nëse ka pretenduar se do t’i ecë mbarë”. /Telegrafi/

