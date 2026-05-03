Miri ndryshon qëndrim: Nuk dua që vajza ime të bëhet si Selin
“Do të doja shumë që vajza ime të bëhej kur të rritej si Selin”, kjo deklaratë e Armir Shahinit - Mirit në Big Brother VIP Albania 5 u rikthye sërish në vëmendje.
Derisa ishte i ftuar në “S’e Luan Topi”, këngëtari u shpreh se nuk dëshiron që vajza e tij t’i ngjajë fitueses së këtij edicioni.
“Jam lënduar nga mënyra se si erdhi. Ishte një nga komentet më të vështira pabesia e Selin. Ishte një nga momentet më të vështira se mendoje, një gjë tjetër në strategji loje, dhe del një gjë tjetër në strategji loje", u shpreh ai.
Foto: YouTube
"Nuk vazhdoj ta mendoj kështu (i referohet deklaratës në BBV). Ashtu siç doli të paktën, jo me thënë të drejtën. Siç ishte në BBV them. Unë po e thoja ashtu siç po e jetonim në BBV kur e thash. Ato cilësi i ka por ka edhe disa cilësi të tjera".
"Unë nuk dua që vajza ime të ketë të gjitha cilësitë që shfaqi aty. Ato cilësi të fillimit i ka Selin të vetat, nuk është e shtirur. Ato që i kam thënë, i kam thënë me shpirt”, tha mes tjerash anëtari i "West Side Family".
Miri nisi lojën në Big Brother bashkë me Selin, por që më vonë kjo e fundit u distancua.
Edhe në këtë garë u rendit i dyti, pasi Selini rrëmbeu çmimin e madh prej 100 mijë eurosh. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com