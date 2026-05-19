I bëhet një rreng në Ferma VIP kinse i martohet vajza, Iliri ngelet i shtangur: Nuk do e bënte kurrë pa mua
Balerini Ilir Shaqiri, i cili ka dy muaj në Ferma VIP 3, e ka shprehur herë pas here mallin që ndjen për familjen, e veçanërisht për vajzën Emily.
Vajza është pika e tij e dobët, por një shaka gjatë spektaklit të së hënës e la të shokuar.
Iliri u përball me disa lajme, që nuk ishin të vërteta.
Foto: YouTube
Në to shkruhej se vajza e tij ishte martuar pa praninë e tij.
Edhe pse me bindje të plotë tha se nuk do e bënte një gjë të tillë pa praninë e babait, duart po i dridheshin dhe sytë iu mbushën me lot.
Foto: YouTube
Por pasi i thanë që kjo ishte një shaka, Iliri u takua me vajzën e tij Emily dhe të dashurin e saj.
Mes emocionesh të forta, dy të rinjtë i dhanë lajmin e bukur, se kanë nisur të studiojnë dhe të mësojnë gjuhën shqipe.
- YouTube www.youtube.com
Iliri kujtojmë se ka qenë fitues i Big Brother VIP Albania, në edicionin e parë. /Telegrafi/