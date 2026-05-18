Juela: Selin nuk e ka merituar fitoren në Big Brother, lojën ia ka bërë familja
Juela Nikolli, ish-banorja e Big Brother VIP Albania 5 ka qenë e ftuar së fundmi në "Live From Tirana".
Ajo ka folur për jetën pas këtij reality shou, muzikën por edhe për ish-banorët e tjerë.
E pyetur për Selin, ajo u shpreh: "Nuk e kam parë shumë, nuk e kam ndjekur, mendoj që një strategji e mirë do të ishte të mos jepej shumë direkt".
"Nuk më ngjall emocione pozitive, as negative, është indiferente, ia kam thënë se e shoh si një moderatore e zonja", theksoi mes tjerash.
Sa i përket asaj nëse e ka merituar fitoren, Juela shtoi: "Asaj lojën ia ka bërë familja, por ajo ka qenë shumë aktive dhe lojën e saj e ka bërë brenda shtëpisë, për mua nuk e ka merituar. Rogerti, Miri e kanë merituar, kemi bërë dhe lojën bashkë".
E njëjta ka ecur tejet gjatë në lojë dhe ka qenë e pozicionuar nga grupi e Mirit dhe Rogertit.
Miri u rendit në vend të dytë, gjersa Mateo Borri në vend të tretë në finale të BBVA. /Telegrafi/
