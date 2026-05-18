Si u pastruan paratë në Shqipëri në 2025: Nga 18-vjeçarja me vilë 1.5 milion euro, te zyrtari i përfshirë dhe blerjet online
Raporti i Agjencisë së Inteligjencës Financiare (AIF) për vitin 2025 ka identifikuar shtatë tipologji kryesore, përmes të cilave dyshohet se është kryer pastrimi i parave në Shqipëri, duke përfshirë transferta ndërkombëtare, investime në pasuri të paluajtshme, blerje të veprave të artit, përdorim të kartave të parapaguara dhe skema me terminale POS.
Sipas raportit, përfitimet më të mëdha rezultojnë të jenë realizuar përmes sektorit të marketingut online, ku janë evidentuar transferta totale rreth 3.74 milionë euro nga vende të ndryshme të Europës dhe Azisë drejt 11 shoqërive të regjistruara në Shqipëri.
“Njëmbëdhjete shoqëri të regjistruara në Shqipëri, kanë përfituar transferta në vlerë 3,740,000 EUR nga shtete të ndryshme në Europë dhe Azi”, thuhet në raport.
Marketing online me kompani të lidhura dhe jetë të shkurtër
AIF vëren se shoqëritë që kanë përfituar transfertat kanë pasur lidhje ndërmjet tyre, duke operuar në të njëjtën fushë (marketing online) dhe duke ndarë persona të njëjtë në role të ndryshme (administratorë, ortakë apo përfaqësues). Një element tjetër i përbashkët, sipas raportit, është se këto subjekte janë regjistruar në vitin 2024 dhe janë çregjistruar brenda një periudhe të shkurtër.
Pas bashkëpunimit me organet tatimore dhe komunikimeve me njësi partnere në shtatë shtete, janë evidentuar “anomali” si qarkullim më i lartë se deklarimi, përdorim i llogarive për qëllime tranzitore dhe transferta pa dokumentacion justifikues. Rasti është referuar për hetim të mëtejshëm në organet ligjzbatuese.
Vila 1.5 milionë euro në bregdet, e blerë nga një 18-vjeçare
Një nga rastet që bie në sy në raport lidhet me investime të dyshimta në pasuri të paluajtshme dhe vepra arti, të financuara nga burime ndërkombëtare dhe kompani të regjistruara në juridiksione me lehtësira fiskale.
Sipas raportit, në shkurt 2025 një shtetase 18-vjeçare ka blerë një vilë në bregdet në vlerë 1.5 milionë euro, ndërsa fondet, sipas të dhënave të administruara, janë siguruar nga motra e saj, 40 vjeç, rezidente në një vend me lehtësira fiskale. Financimi është kryer përmes transfertave nga një llogari bankare në një shtet të Afrikës Jugore, i konsideruar me risk të shtuar për korrupsion dhe ekonomi informale.
Në të njëjtin rast, shtetasja 40-vjeçare rezulton të ketë blerë edhe një vilë tjetër në vlerë 1.7 milionë euro, si dhe të ketë investuar rreth 700 mijë euro në blerje veprash arti gjatë gjashtëmujorit të parë të 2025-ës. AIF thotë se janë konstatuar edhe elementë shtesë rreziku, përfshirë përdorimin e juridiksioneve me lehtësira fiskale dhe lidhje familjare me individë të dyshuar për përfshirje në krim të organizuar. Rasti është dërguar për hetim.
Llogari personale, depozitime të shpeshta dhe karta të parapaguara
Në tipologjinë e parë, AIF përshkruan përdorimin e llogarive personale për aktivitet tregtar të paregjistruar, të shoqëruar me depozitime të shpeshta parash. Në një rast, gjatë periudhës 2024–2025 janë konstatuar depozitime rreth 300 mijë euro në llogaritë e një shtetasi, ndërsa nga verifikimet e zgjeruara për disa persona të tjerë të përfshirë në skemë, depozitimet totale arrijnë rreth 1.9 milionë euro.
Sipas raportit, skema dyshohet se ka funksionuar përmes kartave të parapaguara dhe blerjes së produkteve të markave të luksit jashtë vendit, transferimeve drejt kartave të tipit Mastercard, si dhe rimbursimeve të TVSH-së përmes “Planet Tax Free” dhe “Global Blue Tax Free”. AIF ngre dyshime edhe për mospërputhje mes qarkullimit bankar dhe deklarimeve tatimore, duke referuar rastin për investigim.
Investime masive në tokë, blerje të lira dhe rishitje me çmime shumëfish
Tipologjia e dytë lidhet me investime në pasuri të paluajtshme me burime fondesh të panjohura ose të pajustifikuara. Raporti përshkruan një sërë transaksionesh në Tiranë dhe Kavajë, ku janë blerë sipërfaqe të mëdha toke me çmime të ulëta për metër katror, si dhe raste rishitjeje brenda pak muajsh me vlera shumë herë më të larta.
Në raport përmenden dy raste ku një pronë e blerë për 30 mijë euro është shitur për 423 mijë euro, dhe një tjetër e blerë për 15 mijë euro është shitur për 180 mijë euro. Paralelisht, evidentohet edhe aktiviteti i një shoqërie ndërtimi të krijuar rishtazi, me rritje të shpejtë të fitimeve dhe investime në makineri, çka – sipas AIF – ngre dyshime për burimin e financimit. Rasti është referuar në organet ligjzbatuese.
Persona me precedent penal dhe ish-zyrtar i dënuar
Raporti përmend edhe raste të dyshuara të blerjeve të pasurive të paluajtshme nga persona me precedent kriminal në fushën e narkotikëve, si dhe investime nga një ish-zyrtar shtetëror i dënuar për shpërdorim detyre/korrupsion, ku fondet janë grumbulluar përmes depozitimeve dhe transfertave nga persona të tretë me lidhje të paqarta.
Skemë me POS dhe tentativa për 790 mijë euro, transaksionet bllokohen nga Mastercard
Në tipologjinë e shtatë, AIF përshkruan një skemë të dyshuar mashtrimi për përfitim financiar përmes transaksioneve POS, ku një shoqëri e regjistruar në Shqipëri ka kredituar llogarinë me 96 mijë euro dhe më pas me 152 mijë euro përmes një karte të huaj, ndërsa ka tentuar të kryejë edhe një transaksion tjetër prej 790 mijë eurosh.
Sipas raportit, transaksionet janë bllokuar nga “Mastercard International”, banka ka bllokuar llogaritë dhe ka nisur procedurën “chargeback”. Skema është justifikuar me fatura dhe një marrëveshje shërbimesh, por AIF thekson se natyra e shërbimeve të pretenduara nuk përputhet me aktivitetin e mëparshëm të shoqërisë. Rasti është referuar për vlerësim të mëtejshëm në organet ligjzbatuese.
AIF: Rastet u referuan për hetim të mëtejshëm
Në të gjitha tipologjitë e përshkruara, Agjencia thekson se bazuar në analizat, anomalitë dhe indikatorët e riskut, rastet janë dërguar për investigim të mëtejshëm në organet e zbatimit të ligjit. /Telegrafi
