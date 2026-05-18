Qeveria shtyn afatin për stacionet e plazhit
Kontratat do të lidhen deri në fund të qershorit.
Bizneset dhe hotelet që marrin me qira hapësira në plazhe do t’i lidhin kontratat me shtetin për sezonin turistik të këtij viti, brenda muajit qershor.
Ndryshimet i miratoi qeveria në rregulloren për stacionet e plazhit, duke shtyrë afatin për lidhjen e kontratave të qirasë deri në fund të muajit qershor, ndërsa çdo ndryshim në kontratat ekzistuese do të bëhet vetëm me dakordësi të dyanshme.
Vendimi i qeverisë përcakton se, në rast se ndryshojnë kapacitetet e strukturave akomoduese, kontratat do të mund të ndryshohen vetëm me dakordësinë e të dyja palëve.
Sipas qeverisë ky vendim është marrë për një koordinim më të mirë të institucioneve dhe me pushtetin vendor si dhe uljen e konflikteve dhe përplasjeve për hapësirat bregdetare.
Sipas rregullores së re të stacioneve të plazheve, qeveria ka përcaktuar se çmimet tavan të stacioneve të plazheve i përcakton pushteti vendor, një mënyrë kjo për të shmangur abuzimin me çmimet e çadrave dhe shezlongëve.
Këshillat bashkiakë i miratojnë çmimet në mënyrë të diferencuar sipas zonave, duke marrë në konsideratë nivelin e zhvillimit turistik, aksesueshmërinë, intensitetin e kërkesës dhe standardin e shërbimit.
Deri më tani janë miratuar vetëm një pjesë e tarifave të plazheve.
Stacione plazhi kanë të drejtë të kenë vetëm strukturat akomoduese, dhe ato janë të përcaktuara në varësi të kapaciteteve të hoteleve.
Nga ky rregull përjashtohen disa palzhe si Divjaka, Spillea, Gjiri i Lalzit, Zvërnec, Lukova, Borshi, etj që u njihet e drejta të kenë stacion plazhi dhe subjektet që janë të regjistruara si struktura shërbimi, bare apo restorante./Tv Klan