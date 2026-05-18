Shakira fiton betejën me autoritetet tatimore në Spanjë, pritet të marrë 55 milionë euro
Shakira ka fituar betejën e saj të gjatë ligjore me autoritetet tatimore spanjolle dhe pritet të marrë rreth 55 milionë euro, pasi u lirua nga akuzat për mashtrim tatimor lidhur me deklaratën e vitit 2011.
Gjykata në Madrid vendosi se autoritetet nuk arritën të provonin që këngëtarja kishte jetuar më shumë se 183 ditë në Spanjë gjatë atij viti, çka do ta detyronte të paguante taksa në vend.
Artistja kolumbiane kishte pranuar më herët disa shkelje tatimore për vitet 2012–2014, duke shmangur një proces të gjatë gjyqësor me një marrëveshje që përfshinte gjobë dhe dënim me kusht, shkruan DailyMail.
Megjithatë, çështja për vitin 2011 vazhdoi në rrugë administrative dhe përfundoi në favor të saj.
Pas vendimit, Shakira reagoi duke thënë se për vite me radhë ishte përballur me presion publik dhe dëmtim të reputacionit të saj, ndërsa insistoi se nuk kishte kryer mashtrim tatimor.
Ajo e cilësoi vendimin si një lehtësim të madh pas një beteje të gjatë ligjore.
Këngëtarja jeton prej vitit 2023 në Miami me dy fëmijët e saj, pas ndarjes nga ish-futbollisti Gerard Piqué, ndërsa vazhdon të jetë aktive në muzikë dhe projekte ndërkombëtare. /Telegrafi/