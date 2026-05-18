Fermeri i ri Halil Xhemaili në PodGo: Të jesh fermer nuk është turp, jeta në mal është qetësi
Fermeri i ri Halil Xhemaili, është i ftuari i radhës në emisionin PodGo në Telegrafi Maqedoni, me të cilin kemi diskutuar për sfidat me të cilat përballohet një fermer i ri dhe nëse ia vlen të bëhet kjo punë.
Ai theksoi se gjashtë breza me radhë në familjen e tij merren me fermë, duke kultivuar dele dhe kuaj. Xhemaili gjithashtu tha se së fundmi kanë zhvilluar edhe pjesën e turizmit malor.
"Shumica e të rinjve këtë punë e shohin si ofendim. U kisha sugjeruar të krijojnë biznese të vogla në këtë lëmi. Të punosh me blegtori është qetësi shpirtërore. Edhe pse ka lodhje shumë, në fund të ditës ulem dhe pushoj. Nuk është vonë asnjëherë për të nisur biznes me fermë", tha Xhemaili.
Ai tregoi se ka hapur edhe një shitore për produkte bio, shitore e cila është e hapur edhe për fermerët tjerë për të shitur produktet e tyre.
"E kemi hapur një shitore për shitje të produkteve tona bio. Në fillim ideja ishte që ata që kanë kafshë, produktet e tyre t'i shesin në shitoren tonë. Ka interes, por e hapëm në një kohë të papërshtatshme, kur kishim mungesë të produkteve. Kemi edhe çaj edhe mjaltë", tha Xhemaili.
Në lidhje me jetesën në male dhe bjeshkë, ai tha se është qetësi dhe rehati e madhe.
"Jeta në mal është qetësi. Edhe njerëzit që vijnë për turizëm malor janë të qetë dhe pozitiv, automatikisht krijohet atmosferë e mirë", tha Xhemaili.
"Me fermë jetohet mirë, por duhet të punosh. Ku të jesh duhet të punosh. Ndihmon edhe shteti me subvencione, por vonohen", theksoi Xhemaili, i cili u shpreh i hapur për të marrë në punën secilin që ka dëshirë./Telegrafi/