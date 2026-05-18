Selmani: Studentët shqiptarë nuk thonë se nuk e pëlqejnë gjuhën maqedonase, por kërkesat e tyre duhet të dëgjohen
Profesori universitar, Bashkim Selmani thotë se duhet të merren parasysh kërkesat e studentëve shqiptarë për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe.
"Nëse marrim parasysh demokracinë në vendin tonë, gjithmonë ka hapësirë dhe kohë për të realizuar të drejta të caktuara. Që nga momenti që popullata e re aplikon për diçka, ne duhet t'i dëgjojmë ata sepse kështu e dëgjojmë të ardhmen e vendit. Kërkesat e tyre duhet të merren parasysh. Unë mendoj se ky njoftim për një protestë paqësore nga studentët shqiptarë është i pranueshëm sepse popullata e re gjithmonë ka një avantazh", tha në një deklaratë për "Lokalno", profesori universitar Bashkim Selmani në lidhje me kërkesën e studentëve dhe protestën e sotme për të marrë të drejtën për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe.
Selmani pajtohet që nëse marrim parasysh kronologjinë e të gjitha subjekteve, çdo parti ka dobësi të caktuara, ashtu si edhe BDI për momentin. Kjo vjen pasi VLEN akuzoi BDI-në për organizimin e protestës, duke thënë se partia e Ali Ahmetit sot po nxjerr njerëz në rrugë, siç thonë ata, për të drejta që vetë nuk i përmbushi ndërsa ishte në pushtet.
Sipas profesorit, për kërkesat e studentëve që nuk u plotësuan nga qeveria e mëparshme, nuk është rasti të fajësohet BDI ose OBRM-PDUKM për moszgjidhjen e problemit.
Selmani thotë se grupi studentor duhet të dëgjohet sepse gjuha duhet të na bashkojë.
"Nuk duhet të ketë vend për akuza, por shteti duhet të përmirësohet. Nuk e di nëse protestat mund të organizohen nga opozita, por fakti është se studentët po kërkojnë të drejtën për të shprehur njohuritë e tyre. Ata nuk po thonë se nuk u pëlqen gjuha maqedonase ose shqipe. Kur zgjidhen si gjyqtarë ose avokatë, duhet të veprojnë në gjuhën zyrtare. Studentët nuk janë kundër gjuhës. Sa më shumë gjuhë, aq më mirë është aftësia për të rinjtë. Për sa kohë që ata kërkojnë njerëz të caktuar, brenda kornizës së ligjit, ka metoda, vetëm duhet të organizohet", shtoi ai./Telegrafi/