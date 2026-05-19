Kishte kryer tri vrasje – i dënuar në Shqipëri me 25 vjet burgim dhe në Belgjikë me burgim të përjetshëm, arrestohet shtetasi shqiptar në Ohio të SHBA-së
Policia e Shtetit ka bërë të ditur se është arrestuar në Ohio të Shteteve të Bashkuara të Amerikës shtetasi shqiptar Sokol Hoxha, i dënuar në Shqipëri, me 25 vjet burgim, dhe në Belgjikë, me burgim të përjetshëm, për vrasje.
Policia njofton se 51 vjeçari Hoxha është i dënuar për tri vrasje, dy në Shqipëri dhe një në Belgjikë.
“Operacioni u finalizua si rezultat i bashkëpunimit ndërmjet Shërbimit të Sigurisë Diplomatike të Ambasadës Amerikane në Tiranë, Departamentit të Policisë Kriminale, Interpol Tiranës, Interpol Uashingtonit, Interpol Mançesterit dhe Interpol Brukselit”, thuhet në njoftim.
I arrestuari, në muajin mars 1997, vrau 2 vëllezër, në Patos, dhe 5 muaj më pas, vrau në Belgjikë, një shtetase shqiptare, të cilën e kishte shfrytëzuar për prostitucion.
“Si rezultat i bashkëpunimit ndërkombëtar policor ndërmjet hetuesve nga Njësia Speciale Policore e Departamentit të Policisë Kriminale (e njohur si ‘Njësia e përbashkët e shërbimeve investiguese’, e cila punon ngushtë me Njësitë e Hetimeve Ndërkombëtare Kriminale DSS/OCIU në Ambasadën Amerikane në Tiranë), Drejtorisë së Interpolit në Policinë e Shtetit, homologëve të tyre në Uashington, Mançester dhe Bruksel, Marshallëve Amerikanë dhe agjencive të tjera të zbatimit të ligjit në SHBA, në kuadër të operacionit të koduar Globi’, u arrestua në Ohio, shtetasi shqiptar i kërkuar që prej vitit 1997 Sokol Hoxha, 51 vjeç, lindur në Fier”, thuhet në njoftim.
Ky shtetas, në vitin 2000, është dënuar nga Gjykata e Fierit, me 25 vjet burgim, për veprën penale “Vrasja”, kryer në bashkëpunim, pasi më datë 30.03.1997, në Patos, Fier, në bashkëpunim me shtetasin D. S., ka vrarë me armë zjarri, shtetasit H. B. dhe I. B. (vëllezër), për motive të dobëta.
Gjithashtu, në vitin 2010, është dënuar nga Gjykata e Brukselit, Belgjikë, me burgim të përjetshëm, për veprën penale “Vrasja me dashje”, pasi më datë 29.08.1997, ka vrarë me armë zjarri, në Bruksel, një shtetase shqiptare, të cilën më parë e kishte shfrytëzuar për prostitucion.
Policia e Shtetit po punon ngushtë me agjencitë ligjzbatuese të SHBA-së, për ta kthyer këtë të arratisur për t'u përballur me drejtësinë në Shqipëri. /Telegrafi/