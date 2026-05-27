“Mendova se do të vdisja”, Penelope Cruz flet për përvojën e tmerrshme pasi dyshohej për një sëmundje
Aktorja Penelope Cruz ka zbuluar se në moshën 27-vjeçare ka pasur një përvojë të tmerrshme kur një mjek i tha se kishte një aneurizëm në tru, gjë që e bëri të mendonte se do të vdiste.
Cruz foli për këtë përvojë që i ndryshoi jetën në një intervistë të re me revistën Elle.
Ajo kujtoi se si mjeku e telefonoi ndërsa ishte në sallonin e flokëve për t'i thënë lajmin shqetësues pas një ekzaminimi.
Sipas saj, ai i tha se kishte nevojë urgjente për një rezonancë magnetike të trurit, sepse dyshohej për aneurizëm.
"Një dridhje më përshkoi të gjithë trupin. Mendova se do të vdisja. Më duhej të prisja tre ditë për një ekzaminim. Për fat të mirë, rezultatet treguan se ishte një alarm i rremë dhe se isha plotësisht i shëndetshëm", tha Cruz.
Një aneurizëm në tru është një zgjerim i një ene gjaku në tru.
Edhe pse shumica e aneurizmave nuk shkaktojnë simptoma, lind një problem nëse ato shpërthejnë, pasi ato mund të shkaktojnë gjakderdhje në tru.
Shenja më e zakonshme e një aneurizmi të shpërthyer është një dhimbje koke e papritur dhe e fortë, e përshkruar si dhimbja e kokës më e keqe e jetës suaj.
Mund të shfaqen të përziera, të vjella, ngurtësim qafe ose humbje të vetëdijes.
Edhe pse gjithçka përfundoi mirë në fund, kjo përvojë e tronditi dhe e bëri të rishqyrtojë prioritetet e saj.
Ajo pranoi se deri atëherë ishte një punëtore që nuk kujdesej për shëndetin e saj.
Në intervistë, ka folur edhe për jetën private me bashkëshortin e saj Javier Bardem dhe fëmijët e tyre. /Telegrafi/