William zbulon një anë të panjohur të Kate Middleton pas vizitës së saj në Itali
Princi William i Britanisë së Madhe pranoi se nuk e dinte që gruaja e tij, Kate Middleton, fliste italisht derisa ajo i bëri përshtypje gjatë një vizite të kohëve të fundit në Itali.
Surpriza e tij e sinqertë shkaktoi shumë vëmendje nga publiku dhe mediat në mbarë botën.
Gjatë një paraqitjeje si i ftuar në emisionin radiofonik britanik "Heart Breakfast", William tha me një buzëqeshje se nuk e kishte idenë që Kate fliste kaq mirë italisht.
- YouTube youtube.com
“Duhet ta ketë rinovuar atë pas shumë vitesh”, tha me shaka princi, duke kujtuar se Kate kishte qëndruar në Firence në vitin 2000, ku studioi italisht dhe histori arti.
Princesha e Uellsit i mahniti qytetarët e qytetit italian të Reggio Emilia-s kur iu drejtua fëmijëve në italisht dhe u prezantua si Caterina, versioni italian i emrit të saj.
Të pranishmit mbetën të impresionuar nga shqiptimi dhe komunikimi i saj i natyrshëm.
Vizita në Itali kishte një rëndësi të veçantë pasi ishte një nga paraqitjet e para të mëdha ndërkombëtare të Kate pas problemeve shëndetësore dhe trajtimit që kishte kaluar në vitet e mëparshme.
William nuk e fshehu sa krenar ishte për gruan e tij, duke e quajtur atë një nënë dhe bashkëshorte të mrekullueshme.
Gjatë qëndrimit të saj në Itali, Kate tregoi afërsi të madhe me qytetarët, veçanërisht me fëmijët, dhe mediat dhe rrjetet sociale italiane janë plot me lëvdata për sharmin dhe njohuritë e saj të gjuhës. /Telegrafi/