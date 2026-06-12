"Një pikë kthese" - Gjermania merr më shumë përgjegjësi për sigurinë e Evropës
Rusia po zhvillon një luftë agresioni kundër Ukrainës dhe një luftë hibride kundër Evropës në tërësi.
Në të njëjtën kohë, SHBA-të po tërhiqen nga roli i tyre si garantues i sigurisë ushtarake të Evropës.
Në këtë sfond, Gjermania po merr përsipër përgjegjësi më të mëdha për mbrojtjen e Evropës.
Në fakt, Gjermania po investon shumë në forcimin e aftësive të veta mbrojtëse dhe është bërë mbështetësja më e madhe ushtarake e Ukrainës në Evropë.
Megjithatë, dyshimet vazhdojnë rreth gatishmërisë së gjermanëve për të mbrojtur vendin e tyre.
Sondazhet e opinionit tregojnë se shumica e popullsisë nuk do të ishte e përgatitur të merrte një armë në rast të një sulmi ushtarak ndaj Gjermanisë.
Gjetje të këtij lloji gjenerojnë rregullisht tituj kryesorë si në mediat gjermane ashtu edhe në ato ndërkombëtare.
Potenciali mbrojtës i nënvlerësuar i Gjermanisë
Është e vërtetë se, mesatarisht, gatishmëria personale për të mbrojtur vendin është më e fortë në shtetet nordike dhe baltike sesa në Gjermani (dhe në shumë vende të tjera evropiane).
Vlerësimet e larta të miratimit të regjistruara në ato vende shpesh citohen si provë e gatishmërisë relativisht të ulët të Gjermanisë për të luftuar.
Megjithatë, është e nevojshme të merren në konsideratë ndryshimet në sistemet e mbrojtjes (rekrutimi ushtarak, shërbimi ushtarak vullnetar ose forcat e armatosura plotësisht profesionale), si dhe përvojat historike të agresionit ushtarak - dhe konkretisht atij rus.
Për më tepër, kur vlerësohet potenciali aktual mbrojtës i vendeve të ndryshme, të dhënat e anketave mbi gatishmërinë për të mbrojtur kombin duhet të merren në konsideratë në lidhje me madhësinë e popullsisë.
Krahasuar me vendet baltike dhe nordike, Gjermania përfiton nga avantazhi i shkallës, shkruan euronews.
Lituania ka një popullsi prej pak më pak se tre milionë dhe Finlanda më pak se gjashtë milionë, ndërsa Gjermania numëron një popullsi prej rreth 83 milionë banorësh.
Sipas anketës vjetore përfaqësuese të kryer nga Qendra për Histori Ushtarake dhe Shkenca Sociale të Bundeswehr-it (ZMSBw), 54% e burrave gjermanë dhe 21% e grave gjermane aktualisht thonë se do të ishin të gatshëm ta mbronin vendin me një armë.
Mbrojtja nuk fillon në vijën e parë
Nëse përqendrohemi vetëm te grupmosha 20 deri në 40 vjeç – në përgjithësi, ata që janë të aftë për shërbim ushtarak – 54% e burrave dhe deri në 23% e grave thonë se do të ishin të përgatitur të angazhoheshin në luftime të armatosura.
Në terma absolutë, shifrat e regjistrimit të popullsisë sugjerojnë se kjo do të arrinte në më shumë se pesë milionë burra dhe më shumë se dy milionë gra.
Prandaj, nuk ka prova për një mungesë absolute të qytetarëve të gatshëm të kontribuojnë në mbrojtjen kombëtare. Për më tepër, gatishmëria praktike e një popullsie për të mbrojtur veten nuk mund të reduktohet vetëm në një gatishmëri për t'u angazhuar në luftime të armatosura.
Vetëm një pjesë e popullsisë do të duhej të jepte një kontribut ushtarak, ashtu si vetëm një pjesë relativisht e vogël e forcave të armatosura përbëhet nga trupa luftarake në vijën e parë.
Koncepti i mbrojtjes gjithëpërfshirëse si një përpjekje e të gjithë qeverisë dhe e të gjithë shoqërisë shtrihet shumë përtej sferës ushtarake.
Siç tregon përvoja e Ukrainës, aftësia e një vendi për të mbrojtur veten dhe për t'i bërë ballë sulmeve mbështetet në një themel të gjerë: shteti, shoqëria civile dhe industria japin të gjitha kontribute thelbësore.
Sondazhet e kryera në Gjermani në lidhje me angazhimin e mundshëm në mbrojtjen civile tregojnë një nivel shumë të lartë gatishmërie për të kontribuar - dukshëm më të lartë se gatishmëria për të marrë armët.
Jo të gjithë duhet të shërbejnë në ushtri për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në mbrojtjen kombëtare.
Në fakt, rezistenca fillon më herët se kaq. Pika fillestare është perceptimi i një kërcënimi.
Që nga viti 2022, më shumë se 60% e gjermanëve e kanë parë Rusinë si një kërcënim të drejtpërdrejtë ushtarak për sigurinë e Gjermanisë; para vitit 2022, kjo shifër ishte vetëm rreth një e katërta deri në një të tretën e popullsisë.
Rusia tani konsiderohet si një kërcënim nga shumica në të gjitha grupet socio-demografike dhe midis votuesve të të gjitha partive politike.
Në bazë të këtij konsensusi të gjerë shoqëror, një shumicë absolute mbështet investime të mëdha financiare në mbrojtje (64%), si dhe rivendosjen e shërbimit ushtarak (53%).
Dhe në kundërshtim me supozimin e zakonshëm se Gjermania është thellësisht skeptike ndaj institucioneve ushtarake, mbështetja publike për forcat e armatosura mbetet e fortë.
Që nga viti 2000, të paktën tre të katërtat e të anketuarve kanë raportuar një pikëpamje pozitive për Bundeswehr-in .
Një përqindje e ngjashme shprehin besim në forcat e armatosura dhe i konsiderojnë ato si një pjesë normale të shoqërisë.
Asgjë në lidhje me këtë qëndrim thelbësisht pozitiv ndaj Bundeswehr-it nuk ka ndryshuar që nga viti 2022 - dhe as nuk kishte nevojë të ndryshonte. Mbështetja ishte tashmë aty.
Ndryshe, Gjermania është ekonomia më e madhe dhe vendi më i populluar i Evropës. Në terma absolutë, ajo shpenzon më shumë për mbrojtje se çdo komb tjetër evropian dhe është mbështetësja më e fortë e Ukrainës në mbrojtjen e saj kundër agresionit rus.
Shumica e qytetarëve e mbështesin këtë politikë sepse janë pragmatistë të politikës së sigurisë që e njohin Rusinë si një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e Gjermanisë.
Dhe kjo është thjesht përgjigja ndaj ndikimit indirekt nga lufta. /Telegrafi/