Gjykata Supreme ruse përjashton partinë kundër luftës nga zgjedhjet e ardhshme
Gjykata Supreme e Rusisë e përjashtoi partinë liberale Jabloko nga fletëvotimi në zgjedhjet parlamentare të muajit të ardhshëm, duke bllokuar atë që do të kishte qenë grupi i vetëm që bën thirrje për përfundimin e luftës së Moskës kundër Ukrainës.
Vendimi i 10 gushtit, i marrë gjatë një seance ku qindra rusë, kryesisht të rinj, u mblodhën jashtë gjykatës, shoi shpresat e kundërshtarëve të luftës se do të kishin një mundësi për të shprehur qëndrimet e tyre në zgjedhjet e 18-20 shtatorit.
Ai theksoi shkallën e intolerancës së Kremlinit ndaj mospajtimit, e cila është bërë edhe më e ashpër që kur presidenti Vladimir Putin nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kishte regjistruar papritur Jablokon në fund të muajit të kaluar për zgjedhjet e para për Dumën e Shtetit, dhomën e ulët të parlamentit prej 450 mandatesh, që nga fillimi i luftës në shkallë të plotë.
Partia nacionaliste Rodina paraqiti javën e kaluar një padi duke kërkuar anulimin e regjistrimit të Jablokos, duke pretenduar një sërë shkeljesh, përfshirë financimin e parregullt, çështjet që lidhen me të drejtat e autorit dhe ekstremizmin.
Gjatë seancës, kryetari i Jablokos, Nikolai Ribakov, hodhi poshtë akuzat dhe tha se partia po mbron interesat e shumicës “sepse ruajtja e jetëve njerëzore është në interes të shumicës së qytetarëve rusë”.
Ribakov tha se Jabloko do të bëjë gjithçka që mundet për ta bërë Rusinë “një shtet demokratik të begatë”. Partia njoftoi se do të apelojë vendimin, duke thënë: “të mos dëshpërohemi”.
Vendimet gjyqësore në rastet me profil të lartë besohet gjerësisht se merren nga Kremlini ose në koordinim të ngushtë me të, ndërsa gjyqtari i Gjykatës Supreme që shqyrtoi padinë kundër Jablokos është autor i vendimeve të tjera me qëndrim të ashpër, siç ishte vendimi për ta shpallur organizatën e respektuar për të drejtat e njeriut Memorial “ekstremiste” në fillim të këtij viti.
Megjithatë, analistët sugjeruan se zhvillimet rreth Jablokos — fillimisht regjistrimi dhe më pas përjashtimi nga fletëvotimi — mund të pasqyrojnë përplasjet e brendshme midis grupeve të interesit në elitën ruse: përafërsisht, zyrtarëve të sigurisë dhe linjës së ashpër, instinkti i të cilëve është të shtypin mospajtimin, veçanërisht kundërshtimin ndaj luftës, dhe atyre që shpresojnë që lufta të përfundojë së shpejti.
Sondazhet tregojnë se shumica e rusëve duan negociata për t’i dhënë fund luftës, e cila ka vrarë qindra mijëra ushtarë rusë. Sulmet e fundit ukrainase ndaj infrastrukturës së naftës dhe gazit dhe objektivave të tjera, ndonjëherë larg kufirit me Ukrainën, kanë shkaktuar viktima në mesin e civilëve dhe e kanë sjellë luftën më pranë shumë qytetarëve.
Putin ka hedhur poshtë thirrjet e Ukrainës dhe SHBA-së për një armëpushim që do të ngrinte në vend vijat e frontit, duke kërkuar në vend të kësaj që Ukraina t’ia dorëzojë territorin që Rusia nuk ka qenë në gjendje ta pushtojë në fushën e betejës. Ai ka përsëritur vazhdimisht se do t’i arrijë qëllimet e tij përmes diplomacisë ose me forcë.
Jabloko u shfaq në vitet 1990 dhe ishte një forcë e rëndësishme në Dumë. Por Putini e zhbëri përparimin demokratik të Rusisë pasi u bë president për herë të parë në vitin 2000, dhe partia nuk ka fituar asnjë mandat në zgjedhjet e zhvilluara që nga viti 2003, të cilat janë shoqëruar gjithnjë e më shumë me dëshmi për manipulime në favor të partisë Rusia e Bashkuar, të kontrolluar nga Kremlini.