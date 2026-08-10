Klimatologët paralajmërojnë: Evropa drejt rritjes së ditëve me nxehtësi ekstreme dhe netëve tropikale
Evropa mund të përballet me një rritje të ndjeshme të numrit të ditëve me nxehtësi ekstreme, të shoqëruara me net tropikale, gjatë dekadave të ardhshme.
Kjo është bërë e ditur nga një hulumtim i klimatologëve çekë, të cilët kanë analizuar se si mund të zhvillohen temperaturat e larta në Evropën Qendrore.
Sipas raportit të publikuar nga “Radio Prague International”, dekadat e ardhshme mund të sjellin një rritje të konsiderueshme të ditëve kur temperaturat e larta gjatë ditës përkojnë me netët tropikale, gjatë të cilave temperatura nuk bie nën 20 gradë Celsius.
Klimatologët paralajmërojnë se kombinimi i temperaturave të larta gjatë ditës dhe temperaturave të larta gjatë natës mund të përbëjë rrezik të shtuar për shëndetin e njerëzve.
Sipas hulumtimit, disa rajone të Evropës mund të përjetojnë më shumë se shtatë ditë të tilla në vit në dekadat e ardhshme.
Aktualisht, kombinimi i ditëve me nxehtësi ekstreme dhe netëve tropikale konsiderohet relativisht i rrallë në shumë pjesë të Evropës.
Sipas të dhënave të analizuara në hulumtim, gjatë periudhës 1995–2014 janë regjistruar mesatarisht më pak se dy ditë të tilla në vit.
Megjithatë, ndryshimet klimatike dhe rritja e temperaturave pritet të ndikojnë në shpeshtësinë dhe intensitetin e këtyre episodeve të nxehtësisë.
Temperaturat e larta që vazhdojnë edhe gjatë natës mund ta vështirësojnë rikuperimin e organizmit pas ekspozimit ndaj nxehtësisë gjatë ditës, duke rritur rrezikun për probleme shëndetësore, veçanërisht gjatë valëve të të nxehtit.
Krahas rritjes së temperaturave, Evropa po përballet edhe me një sezon të rënduar të zjarreve pyjore.
Sipas të dhënave të Bashkimit Evropian, gjatë valëve të të nxehtit që nga fillimi i vitit, gjithsej 1.237.645 hektarë janë djegur në të gjithë kontinentin.
Ndërkohë, të dhënat e Sistemit Evropian të Informacionit për Zjarret në Pyje tregojnë se nga fillimi i vitit deri më 6 gusht janë zbuluar 1.528 zjarre në të gjithë Evropën.
Të dhënat për temperaturat dhe zjarret nënvizojnë ndikimin gjithnjë e më të madh të kushteve ekstreme të motit në kontinent, ndërsa klimatologët paralajmërojnë se periudhat me temperatura të larta mund të bëhen më të shpeshta dhe më të gjata në vitet e ardhshme./Telegrafi.