Enver Hasani: Haxhiu si u.d e Presidentit nuk mund ta mandatojë kryeministrin e ri
Profesori i së Drejtës Ndërkombëtare, Enver Hasani, ka deklaruar se sipas aktgjykimit të fundit të Gjykatës Kushtetuese [25.03.2026], ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, nuk ka kompetencë ta dekretojë Albin Kurtin, apo këndo tjetër për kryeministër.
Në emisionin Rubikon në Klan Kosova, Hasani tha se ky interpretim buron drejtpërdrejt nga aktgjykimi i Kushtetueses dhe nuk është qëndrim personal i tij.
“Sipas aktgjykimit të Kushtetueses, Albulena Haxhiu nuk mund ta dekretojë Albin Kurtin për kryeministër. Këtë nuk po e them unë, e ka thënë gjykata. Politika mundet me vendosë ndryshe, siç ka vendosur në disa raste”, deklaroi ai.
Sipas Hasanit, kompetenca për dekretimin e mandatarit për formimin e qeverisë i takon presidentit të vendit, andaj fillimisht duhet të zgjidhet presidenti e më pas të procedohet me formimin e qeverisë.
“Presidenti duhet me fillu, se e ka kompetencë me dekretu mandatarin e ri për kryeministër. Sipas këtij aktgjykimi nuk mundet ushtruesi i presidentit. Së pari konstituimi i Kuvendit, presidenti e pastaj qeveria. Përndryshe është shkelje kushtetuese”, theksoi Hasani.
Ai kujtoi se në të kaluarën ushtruesit e detyrës së presidentit kanë dekretuar mandatarë për kryeministër, duke përmendur edhe rastin e Vjosa Osmani, e cila kishte dekretuar Albin Kurti. Megjithatë, sipas tij, aktgjykimi i 25 marsit 2026 tashmë ka vendosur një standard të ri kushtetues.
“Thuhet se presidenti duhet ta dekretoj, pra duhet të zgjidhet për me pas dekret pastaj. Së pari konstituimi i kuvendit, presidenti e pastaj qeveria. Përndryshe është shkelje kushtetuese. Në qoftë se këtë shkelje nuk e çon kurrkush në gjykatë, ajo çështje mbyllet aty”, tha Hasani.