Këngëtarja palestineze Elyanna performoi në Toronto para ndeshjes së Bosnjës me Kanadanë, duke interpretuar ritme tradicionale arabe
E dyta nga tre ceremonitë zyrtare të hapjes për Kupën e Botës FIFA 2026 zhvillohet sonte në BMO Field në Toronto, me artistë kryesorë përfshirë këngëtaren palestinezo-kiliane Elyanna dhe këngëtaren kanadeze R&B Jessie Reyez.
Artistët performuan këngën e tyre të re të përbashkët "Illuminate", e cila është gjithashtu kënga e katërt zyrtare në albumin zyrtar të Kupës së Botës të këtij viti.
Bashkimi i vokalit të papërpunuar R&B të Jessie Reyez dhe ritmeve dalluese të Lindjes së Mesme dhe arabe për të cilat njihet Elyanna krijoi energji të jashtëzakonshme në stadium dhe e ngriti turmën në këmbë.
Është interesante që Elyanna përfshiu në performancën e saj një britmë tradicionale palestineze të quajtur zaghrouta.
Kënga "Illuminate" u konceptua si një himn sportiv emocional dhe kinematografik që feston bashkimin dhe fuqinë e ëndrrave. Ajo karakterizohet nga një përzierje specifike zhanresh në të cilën ndërthuren R&B alternative, pop global dhe ritmet tradicionale të Lindjes së Mesme.
Pjesa arabe e tekstit është shkruar nga Elyanna në bashkëpunim me nënën dhe bashkëpunëtoren e saj prej shumë kohësh, muzikanten e famshme Massari.
Përveç Elyanna-s dhe Jessie-s, sonte do të performojnë edhe Michael Buble, Nora Fatehi, Alessia Cara, si dhe Alanis Morissette, e cila do të interpretojë himnin kombëtar kanadez. /Telegrafi/