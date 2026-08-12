Humbja e peshës në masë ekstreme bëhet trend në Hollywood - pamja e aktores së re Jenna Ortega shkakton bujë në internet
Aktorja Jenna Ortega është e fundit në një seri personazhesh të famshëm që shkaktuan një valë reagimesh shqetësuese sepse duket jashtëzakonisht e dobët, dhe rrjetet krahasuan pamjen e saj një vit më parë dhe sot.
Ortega, e njohur më së miri për rolin e saj kryesor në serialin e famshëm të Netflix-it "E mërkurë", ka qenë në qendër të vëmendjes këtë javë në mediat sociale. Arsyeja për reagimet ishte një intervistë video e relaksuar për revistën Esquire, në të cilën aktorja 23-vjeçare iu përgjigj pyetjeve rreth karrierës së saj.
Në të njëjtën intervistë, ajo kujtoi gjithashtu një periudhë kur, si yll fëmijërie, kalonte një ditë të tërë në shesh xhirimi pa ushqim ose ujë.
Megjithatë, vëmendja e shikuesve në komente shpejt u zhvendos nga përgjigjet e saj te pamja e saj jashtëzakonisht e dobët.
"Unë e di tashmë se cilat do të jenë komentet", shkroi një përdorues, ndërsa të tjerë shtuan: "Jen... a je mirë?" dhe: "Më vjen keq nëse kjo është e pahijshme, por a është e sëmurë? Nuk duket mirë".
Gjatë një paraqitjeje në tapetin e kuq në maj të këtij viti, në një event kushtuar serialit "E mërkurë" si pjesë e festivalit FYSEE të Netflix, Ortega ishte karakteristikisht e dobët, por fytyra e saj nuk dukej aq e dobët sa në pamjen e fundit.
Shikuesit pyetën në komente: "Pse humbi kaq shumë peshë?", "Çfarë po ndodh, a e vëren ndonjë tjetër këtë trend? Shpresoj që këta personazhe të famshëm të kujdesen më mirë për veten e tyre", "Si dhe pse askush tjetër nuk alarmohet nga sa e dobët është ajo?", "A mund të ndalojmë së pretenduari se kjo është normale dhe e shëndetshme dhe se ajo 'gjithmonë ka qenë kaq e dobët'? Sepse nuk është, kjo është thellësisht shqetësuese dhe unë kam vërtet frikë për shëndetin e saj".
Rasti ka ringjallur një debat të nxehtë rreth një trendi të ri dhe shqetësues në Hollywood, ku humbja drastike e peshës midis yjeve po bëhet gjithnjë e më normale.
Shumë kritikë theksojnë se industria e argëtimit po kthehet në standardet estetike të fillimit të viteve 2000, me dobësinë ekstreme që përmendet përsëri si një imperativ jozyrtar i bukurisë, shpesh në kurriz të shëndetit fizik dhe mendor të interpretuesve të rinj. /Telegrafi/