A ekziston një vaksinë për hantavirusin?
Studiuesit po zhvillojnë një vaksinë të re për një lloj hantavirusi, pasi një shpërthim vdekjeprurës në bordin e një anijeje turistike ngjall frikë nëse kërcënimet virale në zhvillim mund të shkaktojnë një pandemi tjetër.
Shpërthimi, i cili goditi pasagjerët në anijen turistike me flamur holandez MV Hondius, u shkaktua nga virusi i Andeve, një lloj brenda grupit më të gjerë të hantaviruseve.
Nuk ekzistojnë vaksina ose trajtime specifike për virusin për momentin, por zyrtarët e shëndetësisë kanë thënë se mbështetja e hershme mjekësore mund të përmirësojë mbijetesën.
Studiuesit në Universitetin e Bath në Mbretërinë e Bashkuar kishin punuar tashmë në një vaksinë të re mRNA për një lloj tjetër hantavirusi të quajtur Hantaan, para shpërthimit.
Ekipi i hulumtimit thotë se vaksina është e re dhe testet laboratorike në kafshë kanë treguar rezultate premtuese.
"Është një antigjen krejtësisht i ri dhe... tregon imunogjenitet shumë të mirë kundër sëmundjeve hantaan dhe shpresojmë që ky të jetë një antigjen i mirë për t'u përdorur për të prodhuar një vaksinë të ardhshme kundër virusit hantaan", ka thënë Asel Sartbaeva, një kimiste në Universitetin e Bath dhe bashkëthemeluese dhe CEO e EnsiliTech, një kompani degëzuese e universitetit që përpiqet të nxjerrë në treg vaksinën e re të mundshme.
Pyetja tani është nëse e njëjta teknologji vaksine mund të ndihmojë përfundimisht kundër llojit të Andeve përgjegjës për rastet e anijeve turistike.
Ushtria hidhet me parashutë në një ishull të largët për të ndihmuar britanikun e dyshuar për hantavirus
Por studiuesit janë të kujdesshëm nëse vaksina mund të përdoret për të frenuar përhapjen e virusit të Andeve.
"Nuk e dimë nëse antigjeni që kemi zhvilluar do të jetë i dobishëm kundër llojit të Andeve për momentin. Shpresojmë që do të jetë, por natyrisht, derisa të kemi testuar kundër virusit të Andeve, nuk do ta dimë", tha Sartbaeva.
Në vitin 2024, qeveria e Mbretërisë së Bashkuar i dha ekipit kërkimor një kontratë për të zhvilluar atë që mund të bëhet vaksina e parë termikisht e qëndrueshme në botë kundër virusit Hantaan.
Vaksina përdor një teknologji të re të quajtur ensilacion, e cila lejon që ajo të transportohet në temperatura më të larta se zakonisht.
Kjo mund të jetë e rëndësishme për vaksinat e ARNi-së, thonë studiuesit, shumë prej të cilave aktualisht duhet të mbahen në temperatura të ngrirjes.
"Është një teknologji që mund të aplikohet në shumë vaksina të ndryshme. Dhe në këtë rast, ne po e aplikojmë atë në këtë vaksinë të re kundër virusit Hantaan", tregon Sartbaeva.
"Ne tashmë kemi qenë në gjendje ta sjellim atë nga ngrirja nga -70 në frigorifer në 2 deri në 8 gradë Celsius, gjë që e bën shumë më të lehtë transportin. Dhe shpresa jonë është padyshim ta bëjmë atë termikisht të qëndrueshme për transportin në temperaturë ambienti në të ardhmen", shtoi ajo.
Nuk ka nevojë për “panik”
Deri më 12 maj, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) kishte identifikuar 11 raste, nëntë prej të cilave të konfirmuara, dhe tre vdekje, të gjitha midis pasagjerëve në anijen turistike.
Origjina e shpërthimit mbetet e panjohur dhe ende nuk është e qartë nëse dikush tjetër përveç pasagjerëve në anije është infektuar.
Megjithatë, OBSH ka thënë se nuk ka “asnjë shenjë” të një shpërthimi më të madh të hantavirusit pas evakuimit të pasagjerëve të fundit nga anija turistike e prekur nga sëmundja, sipas komenteve të bëra nga drejtoresha e saj në një konferencë për shtyp të martën.
Sartbaeva tha se mungesa e trajtimeve ekzistuese pasqyron sa e rrallë është sëmundja dhe theksoi se nuk ka nevojë për “panik” ose krahasime me një situatë si pandemia COVID-19.
“Ka ndodhur më parë, thjesht është një sëmundje shumë e rrallë që zakonisht nuk merr shumë vëmendje”, tha ajo.
“Dhe ndodhi në një anije turistike të izoluar. Pra, atje kishte natyrshëm një izolim, që do të thoshte se nuk duhet të ketë transmetime të mëtejshme”, shtoi ajo.
“Nuk duhet të ketë panik për momentin. Nuk është si coronavirusi. Nuk është si pandemia që pamë në vitin 2020 sepse nuk është një sëmundje që transmetohet shumë lehtë”. /Telegrafi/