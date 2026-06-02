Shtatë persona të vdekur pas “një grindjeje familjare” – zbulohen detaje të ngjarjes tragjike në Iowa
Gjashtë persona u vranë në shtetin amerikan të Iowa-s pas një serie të shtënave që duket se rrjedhin nga një grindje familjare, tha policia.
I dyshuari për të shtënat u gjet gjithashtu i vdekur me një plagë të vetëshkaktuar me armë zjarri, sipas Departamentit të Policisë së Muscatine, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Viktimat besohet të jenë anëtarë të familjes së të dyshuarit, i identifikuar si Ryan Willis McFarland, 52 vjeç, nga Muscatine, tha departamenti i policisë.
BREAKING: Seven people, including the suspected shooter, were killed in a shooting spree in Muscatine, Iowa. Police believe the victims were members of the same family. pic.twitter.com/Lk8ojFeASz
— Breaking911 (@Breaking911) June 2, 2026
Shefi i Policisë së Muscatine, Anthony Kies, i quajti të shtënat një "akt të lig".
Siç bëhet e ditur më tej, të shtënat ndodhën të hënën në vende të shumta brenda qytetit të Muscatine.
Policia mori një raport për një të shtëna menjëherë pas mesditës së së hënës.
Kur oficerët iu përgjigjën thirrjes nga një shtëpi, ata gjetën katër persona me plagë nga armë zjarri, tha policia.
Të katër viktimat u shpallën të vdekur në vendngjarje.
McFarland ishte larguar nga banesa para se të mbërrinin oficerët, por zyrtarët e gjetën atë menjëherë pas në një shteg buzë lumit pranë një ure për këmbësorë.
Ai kishte një plagë të shkaktuar vetë nga arma e zjarrit, tha policia, dhe mori ndihmë mjekësore, por u shpall i vdekur në vendngjarje.
Detektivët më vonë gjetën një burrë tjetër të vdekur nga një plagë e dukshme me armë zjarri në një banesë tjetër. Një kërkim i mëtejshëm i çoi oficerët në një biznes, ku gjetën një viktimë tjetër, gjithashtu të vdekur nga një plagë e dukshme me armë zjarri.
"Gjetjet paraprake tregojnë se të shtënat buruan nga një mosmarrëveshje familjare", tha policia e McFarland në një deklaratë. "Të gjitha viktimat besohet të jenë anëtarë të familjes së të dyshuarit të ndjerë".
Kies nuk dha emrat ose moshat e viktimave dhe vuri në dukje se hetimi është duke vazhduar.Ai konfirmoi se i dyshuari kishte një precedent penal ekzistues, por nuk ndau asnjë detaj të mëtejshëm. /Telegrafi/