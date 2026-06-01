Shoferja pa dorën e djathtë gjobitet për përdorimin e telefonit në dorën e djathtë gjatë ngasjes në Florida
Pamjet e kamerave të trupit të publikuara në Shtetet e Bashkuara tregojnë një zëvendës sherif të Floridës duke i dhënë një gjobë trafiku një gruaje, të akuzuar për përdorimin e telefonit celular ndërsa drejtonte me dorën e djathtë, pavarësisht faktit se ajo nuk ka dorë të djathtë.
Incidenti ndodhi në Qarkun Palm Beach në shkurt. Videoja tregon oficerin duke iu afruar Kathleen Thomas, dhe duke shpjeguar se ajo ishte ndaluar për shkak se dyshohet se kishte shkruar mesazhe gjatë drejtimit të makinës, transmeton Telegrafi.
Thomas e vuri në dyshim akuzën dhe theksoi se ajo nuk mund të ketë mbajtur telefon në dorën e djathtë. Sipas CBS News, zëvendës sherifi më vonë kërkoi që gjoba të hidhej poshtë.
Pamjet kanë tërhequr vëmendje të gjerë në internet, me shikuesit që pyesin se si ndodhi gabimi dhe duke theksuar rëndësinë e saktësisë gjatë ndalimeve të trafikut. /Telegrafi/
