Irani më në fund i përgjigjet propozimit të SHBA-së për t'i dhënë fund luftës
SHBA-të kanë pritur përgjigjen e Iranit ndaj propozimit të saj për paqe
Plani i tyre, nëse miratohet, do t'i jepte fund zyrtarisht luftës përpara se të fillonin bisedimet për çështje më të diskutueshme - siç është programi bërthamor i Iranit.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha të premten se ata prisnin një përgjigje brenda disa orësh.
Ka zgjatur më shumë se kaq, por duket se është dhënë një përgjigje, transmeton Telegrafi.
Kjo është sipas medias shtetërore, me IRNA që raporton se Teherani është përgjigjur nëpërmjet Pakistanit.
IRNA shtoi vetëm se në këtë fazë, negociatat do të përqendrohen në përfundimin e luftës.