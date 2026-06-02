SHBA-të në bisedime për të zgjeruar vendosjen e armëve bërthamore në Evropë
SHBA-të po diskutojnë nëse do të vendosin armë bërthamore në shtete të tjera evropiane të NATO-s, raportoi të martën Financial Times.
Zyrtarët amerikanë kanë sinjalizuar hapje ndaj vendosjeve shtesë përtej gjashtë vendeve ekzistuese që strehojnë bombardues të aftë për armë bërthamore, tha FT, duke cituar tre persona të informuar mbi diskutimet.
Lëvizja do të përfshinte më shumë vende për të strehuar të ashtuquajturit aeroplanë amerikanë me aftësi të dyfishta (DCA), të cilët janë në gjendje të kryejnë sulme bërthamore, tha gazeta, ndërsa paralajmëroi se një marrëveshje për të zgjeruar strehën bërthamore të SHBA-së nuk ishte e afërt, transmeton Telegrafi.
Vendet në krahun lindor të NATO-s, përfshirë Poloninë dhe disa shtete baltike, ishin të interesuara të strehonin potencialisht bazat e DCA-së, tha raporti, duke shtuar se diskutimet ishin duke vazhduar në kanalet e NATO-s.
Shefi i politikave të Pentagonit, Elbridge Colby, më parë ka thënë publikisht se SHBA-të do të vazhdojnë të përdorin armët e tyre bërthamore për të mbrojtur anëtarët e NATO-s, edhe pse aleatët evropianë marrin drejtimin e forcave konvencionale.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, dhe shumë nga ndihmësit e tij kanë kritikuar aleatët evropianë për mos shpenzimin e mjaftueshëm për ushtritë e tyre dhe për mbështetjen te SHBA-të për mbrojtjen konvencionale. /Telegrafi/