Tajfuni Jangmi godet Japoninë, katër të lënduar në Okinawa dhe anulime të shumta fluturimesh
Tajfuni Jangmi u zhvendos në veri drejt ishullit kryesor jugor të Japonisë, Kyushu, të martën, pasi solli erëra të forta dhe mot të keq në Okinawa, ku katër persona u lënduan.
Lëndimet, të raportuara në provincën Okinawa të hënën, u shkaktuan nga rrëzimet dhe incidente të tjera të lidhura me motin ndërsa tajfuni përshkoi rajonin, sipas Kyodo News, duke cituar zyrtarët lokalë.
Stuhia gjithashtu ndërpreu transportin, duke bërë që linjat ajrore kryesore të anulojnë disa fluturime nga Okinawa dhe ishulli Amami-Oshima në provincën Kagoshima.
Ndërprerje të mëtejshme të fluturimeve priten të martën për linjat që shërbejnë në Kyushu dhe ishullin Shikoku.
Që nga ora 05:00 e mëngjesit sipas orës lokale, tajfuni Jangmi, tajfuni i gjashtë i sezonit, ndodhej në perëndim të Amami-Oshima dhe lëvizte në veri-verilindje me rreth 25 kilometra (15.5 milje) në orë.Agjencia Meteorologjike e Japonisë paralajmëroi për erëra të forta dhe reshje të dendura shiu, duke ngritur shqetësime për rrëshqitje dheu, përmbytje në zonat e ulëta dhe lumenj që dalin nga shtrati në rajonin Amami dhe pjesë të Japonisë perëndimore deri të mërkurën. /AA/