Dhjetëra njehsorë me parregullsi, KEDS gjobitet me 110 mijë euro
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka njoftuar se ka vazhduar edhe gjatë muajit maj procesi i verifikimit të njehsorëve elektrikë të konsumatorëve që kanë paraqitur ankesa pranë institucioneve përgjegjëse.
Sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Metrologjisë së Kosovës, gjatë kontrolleve janë evidentuar një sërë parregullsish në njehsorët e verifikuar.
“Nga verifikimet e realizuara është konstatuar se 18 njehsorë kanë qenë me afat të skaduar të validitetit, 2 njehsorë kanë rezultuar me miratim tipi të tërhequr, ndërsa 30 njehsorë kanë pasur pasaktësi në datë dhe orë”, thuhet në njoftimin e ministrisë.
“Bazuar në gjetjet e evidentuara dhe në përputhje me Ligjin për Metrologjinë, Inspektorati Qendror i Tregut ka shqiptuar ndaj KEDS-it gjoba në vlerë prej 110,000 euro”, njofton MINTI.
“Raportet zyrtare të verifikimit janë dorëzuar edhe te KESCO, me qëllim të kompensimit të konsumatorëve të dëmtuar”, thuhet më tej në njoftim.
“Procesi i verifikimit të njehsorëve do të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme, deri në trajtimin dhe shqyrtimin e plotë të të gjitha ankesave të paraqitura në Departamentin për Mbrojtjen e Konsumatorit”, përfundon njoftimi./Telegrafi/