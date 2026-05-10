Rusia dërgon pjesë për dronë në Iran
Rusia po dërgon pjesë për dronë në Iran nëpërmjet Detit Kaspik për të ndihmuar vendin të rindërtojë arsenalin e tij, sipas The New York Times, e cila citon zyrtarë amerikanë.
Teherani ka humbur afërsisht 60% të dronëve të tij, thuhet në raport, transmeton Telegrafi.
Ai shton se Rusia po siguron gjithashtu mallra që zakonisht do të kalonin nëpër Ngushticën e Hormuzit, tani të bllokuar nga SHBA-të, si pjesë e tregtisë globale.
Ky është raporti i fundit që sugjeron se Rusia po luan një rol në rritje në sfondin e luftës.
Të enjten, The Economist ndau detaje nga një dokument konfidencial që sugjeron se Rusia është ofruar t'i ofrojë Iranit dronë dhe trajnim se si t'i përdorë ato.
Instituti për Studimin e Luftës ka theksuar gjithashtu se si Rusia dhe Kina i siguruan Iranit imazhe satelitore të bazave amerikane dhe aleate gjatë luftës. /Telegrafi/
NEW: Russia is supporting Iranian efforts to rebuild Iran’s military capabilities during the ceasefire period. Russia is reportedly sending drone components to Iran via the Caspian Sea to help Iran rebuild its offensive capabilities following the war, according to US officials.… pic.twitter.com/SAp1hLbzyp
— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 9, 2026