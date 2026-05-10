Rusia po dërgon pjesë për dronë në Iran nëpërmjet Detit Kaspik për të ndihmuar vendin të rindërtojë arsenalin e tij, sipas The New York Times, e cila citon zyrtarë amerikanë.

Teherani ka humbur afërsisht 60% të dronëve të tij, thuhet në raport, transmeton Telegrafi.

Ai shton se Rusia po siguron gjithashtu mallra që zakonisht do të kalonin nëpër Ngushticën e Hormuzit, tani të bllokuar nga SHBA-të, si pjesë e tregtisë globale.

Trump poston një mori imazhesh të gjeneruara nga inteligjenca artificiale të luftës me Iranin

Ky është raporti i fundit që sugjeron se Rusia po luan një rol në rritje në sfondin e luftës.

Të enjten, The Economist ndau detaje nga një dokument konfidencial që sugjeron se Rusia është ofruar t'i ofrojë Iranit dronë dhe trajnim se si t'i përdorë ato.

Instituti për Studimin e Luftës ka theksuar gjithashtu se si Rusia dhe Kina i siguruan Iranit imazhe satelitore të bazave amerikane dhe aleate gjatë luftës. /Telegrafi/

AziaNga BotaBotë