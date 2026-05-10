Trump poston një mori imazhesh të gjeneruara nga inteligjenca artificiale të luftës me Iranin
Pas një qetësie afërsisht shtatëorëshe në të shtunën e Truth Social, presidenti amerikan Donald Trump u rishfaq me një shpërthim prej dhjetërash postimesh që paraqisnin imazhe të luftës në Iran të gjeneruara nga inteligjenca artificiale dhe pamje nga turneu i golfit.
Llogaria e tij kishte qenë joaktive gjatë pjesës më të madhe të mëngjesit dhe pasdites së hershme, por në orën 3:51 pasdite, republikani 79-vjeçar ndau një imazh artificial që tregonte dronë të shënuar me flamuj iranianë që binin në det, duke i përshkruar ato si "që bien si flutura".
Pak çaste më vonë, ai vazhdoi me një tjetër pamje të sajuar që përshkruante një anije luftarake amerikane që lëshonte rreze laseri në qiell, duke shkaktuar shpërthime. Mbishkrimi shkruante: "Mirupafshim, dronë".
Trump më pas e zhvendosi fokusin e tij në kritikimin e paraardhësve të tij demokratë - Joe Biden dhe Barack Obama - duke u dukur se i fajësonte ata për mosndërmarrjen e veprimeve ushtarake kundër Iranit.
Një grafik me ekran të ndarë tregonte një flotë detare iraniane të shkatërruar nën etiketën "Trump", në kontrast me anijet e paprekura nën "Obama/Biden", duke i bërë jehonë deklaratës së Trump muajin e kaluar se forcat amerikane kishin fundosur 159 anije iraniane.
Më vonë, ai ndau një imazh të gjeneruar nga inteligjenca artificiale të vetes duke qëndruar në kuvertën e një anijeje, duke u dukur sikur shikonte me dylbi ndërsa një armatë që po vinte po digjej.
Postimet e Trump me temë lufte vijnë mes një armëpushimi të brishtë midis SHBA-së dhe Iranit, ndërsa të dyja palët zbatojnë bllokada të dyfishta në Ngushticën e Hormuzit, një rrugë jetësore globale e transportit detar.
Sondazhet e fundit tregojnë se konflikti mbetet gjerësisht jopopullor me publikun amerikan.
Përzier me imazhet e luftës ishin foto nga një turne golfi LIV i mbajtur të shtunën në Klubin Kombëtar të Golfit Trump në Virxhinia.
Imazhet, disa me sa duket të marra nga një ekran televiziv, tregonin pronën e gjerë përgjatë lumit Potomac.
Trump mori pjesë në event dhe u pa i ulur pas xhamit antiplumb së bashku me djalin e tij Eric. Shfaqja erdhi më pak se një javë pasi ai pa Kampionatin Cadillac në Trump National Doral në Florida. /Telegrafi/