Ambasada libaneze pretendon se Hezbollahu ka rënë dakord për një ndërprerje reciproke të sulmeve
Ambasada e Libanit në Uashington ka lëshuar një deklaratë duke pretenduar se kishte marrë konfirmim të marrëveshjes së Hezbollahut me një propozim të SHBA-së, i cili thuhet se kërkon një ndërprerje reciproke të sulmeve.
Sipas marrëveshjes së propozuar, sulmet izraelite në periferitë jugore të Bejrutit do të pushonin në këmbim të Hezbollahut që nuk kryen sulme kundër Izraelit, me kornizën e armëpushimit që do të zgjerohet për të përfshirë të gjitha territoret libaneze, pretendon ambasada, transmeton Telegrafi.
Ambasada tha gjithashtu se Donald Trump i tha ambasadores së Libanit në SHBA, Nada Maawad, se kishte marrë miratimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për marrëveshjen e propozuar.
Trump thotë se bisedimet e paqes "po vazhdojnë", duke kundërshtuar pretendimet e medias shtetërore iraniane
Ambasadorja Maawad ia përcolli rezultatet e diskutimeve presidentit të Libanit, i cili nga ana tjetër e njoftoi Hezbollahun për to.
Ambasada pretendoi se takimet e planifikuara negociuese të martën dhe të mërkurën do të diskutojnë këtë progres dhe do të ndërtojnë mbi të.
Kjo vjen pasi Trump tha në Truth Social se kishte pasur një "bisedë shumë produktive" me Benjamin Netanyahun dhe një "bisedë shumë të mirë" me Hezbollahun përmes përfaqësuesve. /Telegrafi/