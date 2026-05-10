Udhëheqësi suprem i Iranit takohet me shefin ushtarak për 'masa të reja'
Udhëheqësi suprem i Iranit është takuar me një shef ushtarak dhe ka dhënë "masa të reja udhëzuese për të ndjekur operacionet dhe për t'u përballur me vendosmëri me kundërshtarët", sipas agjencisë së lajmeve Fars.
Mojtaba Khamenei u takua me kreun e komandës së bashkuar të forcave të armatosura iraniane, Ali Abdollahi, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve, shkruan Sky News, përcjell Telegrafi.
Agjencia nuk tha se kur u zhvillua takimi.
Khamnei nuk është parë në publik që kur pasoi babanë e tij, Ali Khamenei, i cili u vra në sulmet amerikane-izraelite më 28 shkurt.
Udhëheqësi suprem i emëruar së fundmi besohet se është plagosur rëndë në të njëjtin sulm që vrau babanë e tij dhe pesë anëtarë të tjerë të familjes.
Çfarë dimë për udhëheqësin suprem?
Sipas zyrtarëve të lartë iranianë të cituar nga New York Times muajin e kaluar, këmba e Khameneit u operua tri herë dhe ajo do të zëvendësohej me protezë.
Ai iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale në njërën dorë, e cila tani po rifiton ngadalë funksionin.
Fytyra dhe buzët e tij janë djegur rëndë dhe ai ende ka vështirësi në të folur, shtoi raporti.
Ai përfundimisht do të ketë nevojë për kirurgji plastike. Megjithatë, burimet thanë se ai është mendërisht i mprehtë.
Khamnei dëshiron të shmangë të duket i dobët, sipas raportit, prandaj ai ende nuk ka regjistruar mesazhe audio ose video, me të gjitha deklaratat e mëparshme që janë dhënë me shkrim. /Telegrafi/