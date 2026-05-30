Emiratet ishin pjesëmarrësi i tretë në sulmet ndaj Iranit
Informacione të reja dhe analiza të publikuara së fundmi sugjerojnë se Emiratet e Bashkuara Arabe nuk kanë qenë vetëm mbështetës logjistikë të operacioneve amerikano-izraelite kundër Irani, por kanë marrë pjesë drejtpërdrejt në sulme ushtarake, duke u shndërruar në një lloj “pjesëmarrësi të tretë” në konflikt.
Sipas burimeve dhe analizave ushtarake të cituara nga mediat, avionë luftarakë të Emirateve dyshohet se kanë kryer dhjetëra misione kundër objektivave iraniane gjatë muajve të fundit.
Pretendimet u forcuan pasi disa sulme ndaj infrastrukturës energjetike iraniane u lidhën me aeroplanët luftarakë Mirage 2000-9 të forcave ajrore të Emirateve, shkruan wallstreetjournal.
Raportet tregojnë se zyrtarë amerikanë dhe izraelitë në disa raste janë distancuar nga sulme të caktuara, duke i lënë të hapura dyshimet se ato mund të jenë kryer nga Emiratet me iniciativë të tyre ose në koordinim të kufizuar me aleatët. Kjo ka nxitur spekulime se Abu Dhabi ka pasur një rol shumë më aktiv sesa ishte pranuar publikisht deri më tani.
Nga ana tjetër, autoritetet iraniane prej muajsh akuzojnë Emiratet se kanë lejuar përdorimin e territorit, bazave dhe infrastrukturës së tyre për operacione kundër Iranit. Zyrtarët në Teheran kanë deklaruar se Emiratet “kanë kaluar vijën e neutralitetit” dhe janë bërë pjesë e drejtpërdrejtë e luftës.
Këto pretendime shpjegojnë edhe pse Irani ka kryer sulme me raketa dhe dronë ndaj objektivave në Emirate gjatë konfliktit. Teherani ka argumentuar se goditjet ishin përgjigje ndaj rolit aktiv të Emirateve në operacionet ushtarake kundër tij dhe ndaj përdorimit të territorit Emirateve nga forcat amerikane dhe aleatët e tyre.
Nëse këto të dhëna konfirmohen plotësisht, ato do të ndryshonin ndjeshëm perceptimin mbi luftën rajonale, duke treguar se përveç Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara, edhe Emiratet kanë luajtur rol të drejtpërdrejtë ushtarak në operacionet kundër Iranit. /Telegrafi/