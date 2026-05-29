GJITHÇKA, MINUTË PAS MINUTE - Sa jemi afër paqes mes SHBA-së dhe Iranit
Më 28 shkurt, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli filluan një operacion ushtarak në shkallë të gjerë kundër Iranit.
Ndërkohë ka ardhur një përgjigje nga Irani, duke sulmuar në drejtim të Izraelit dhe në drejtim të bazave ushtarake amerikane në rajon.
Kështu, ndonëse lufta ka hyrë në muajin e tretë që nga fillimi – deri më tani ka pak shenja të një përparimi të madh që mund të ndalonte përshkallëzimin.
Dhe për të mësuar se çfarë është duke ndodhur atje, Telegrafi, do t’ju mbajë të informuar, MINUTË PAS MINUTE.
29/05/2026 11:58-Tym ngrihet në Liban
Disa nga fotografitë më të fundit nga Lindja e Mesme.
Izraeli njoftoi se do të kryejë më shumë sulme në Liban.
Tym u pa duke u ngritur nga pjesë të Libanit jugor, i vërejtur nga qyteti Nabatieh këtë mëngjes.
Luftimet mes Izraelit dhe milicisë Hezbollah, e mbështetur nga Irani, supozohet të jenë të kufizuara nga një zgjatje e armëpushimit, por megjithatë vazhdojnë, me popullin e Libanit të mbetur në mes të konfliktit.
29/05/2026 11:08-Bie çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare
Ka pasur disa momente shprese për një marrëveshje SHBA–Iran gjatë javëve të fundit, por nëse tregjet e naftës janë tregues, njoftimi i fundit është më premtuesi.
Pas deklaratës së zëvendëspresidentit të SHBA-së, JD Vance se një marrëveshje paqeje më afatgjatë ishte “afër”, por “jo ende gati”, çmimi i naftës ra në nivelin më të ulët të gjashtë javëve.
Një fuçi naftë Brent, që është standardi referues, tani kushton 92.37 dollarë, afër nivelit më të ulët që nga shpërthimi i luftës.
Para sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit në fund të shkurtit, një fuçi Brent kushtonte 72 dollarë.
29/05/2026 09:57-Presidenti iranian Pezeshkian: Po e përsëris, Irani nuk dëshiron të ndërtojë armë bërthamore
Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian ka përsëritur deklaratën se Irani nuk dëshiron të ndërtojë armë bërthamore, ndërsa për paqëndrueshmërinë rajonale dhe vazhdimin e konflikteve e ka fajësuar drejtpërdrejt Izraelin.
Në komentet e transmetuara nga agjencia shtetërore e lajmeve ISNA, Pezeshkian është ndalur edhe te negociatat intensive që po zhvillohen me Shtetet e Bashkuara (SHBA), duke thënë se Teherani hyn në proceset diplomatike “me kokën lart”...më shumë.
29/05/2026 09:01-Irani falënderon Pakistanin për përpjekjet e ndërmjetësimit
Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian ka falënderuar Pakistanin për përpjekjet e tij të ndërmjetësimit, pas një bisede me qeverinë e vendit.
Deklaratat e tij vijnë pasi ministri i jashtëm i Pakistanit udhëtoi sot në Uashington.
Ishaq Dar pritet të bisedojë me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, ndërsa kryeministri i Pakistanit ka folur me Pezeshkian – në një përpjekje të dukshme për të vazhduar shtyrjen drejt një zgjidhjeje diplomatike të luftës.
29/05/2026 08:31-Ministri i Pakistanit arrin në Uashington
Ministri i jashtëm i Pakistanit ka mbërritur në Uashington në orët e fundit për t’u takuar me Sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio.
Islamabadi ka udhëhequr kryesisht përpjekjet e ndërmjetësimit mes SHBA-së dhe Iranit gjatë luftës.
Ishaq Dar ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin amerikan, Donald Trump gjatë fundjavës dhe tha se kjo bisedë përbën një “hap të rëndësishëm drejt paqes rajonale”.
“Arritjet e këtyre negociatave japin arsye për optimizëm se një rezultat pozitiv dhe i qëndrueshëm është brenda mundësive”, shtoi ai, duke theksuar se rezultatet e këtyre negociatave japin arsye për optimizëm se një zgjidhje pozitive dhe e qëndrueshme është e arritshme.
29/05/2026 08:02-JD Vance: Irani po negocion me mirëbesim
Zëvendëspresidenti amerikan, JD Vance deklaroi se Shtetet e Bashkuara besojnë që Irani po zhvillon negociata me “mirëbesim”, ndërsa theksoi se është arritur një përparim në bisedimet mes palëve.
“Ne besojmë se ata po negociojnë, të paktën deri tani, me mirëbesim dhe po bëjmë përparim”, tha Vance.
Ai shtoi se shpreson që progresi në negociata të vazhdojë edhe në ditët në vijim, duke lënë të kuptohet se presidenti amerikan mund të mbështesë një marrëveshje eventuale.
“Presidenti do të jetë në një pozitë ku mund ta miratojë marrëveshjen, por natyrisht kjo ende mbetet për t’u vendosur”, deklaroi ai.
29/05/2026 07:50-Irani kap një dron amerikan, raportojnë mediat shtetërore
Irani ka kapur një dron amerikan pranë Bushehrit, raporton agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim, duke cituar një burim ushtarak.
Më herët, mediat iraniane raportuan se forcat iraniane lëshuan një raketë pas dëgjimit të shpërthimeve që vinin nga zona bregdetare – shih postimin më poshtë.
Sipas Tasnim, guvernatori i qarkut Jam në provincën Bushehr gjithashtu ka konfirmuar se një “aeroplan armik” është shkatërruar dhe se vendi po mbetet në një “gjendje normale”.
29/05/2026 07:30-Zyrtari i lartë amerikan kërcënon Omanin për Ngushticën e Hormuzit
Sekretari amerikan i Thesarit ka ashpërsuar qëndrimin e SHBA-së ndaj Omanit, pas raportimeve se ai mund të bashkohet me Iranin për të vendosur një sistem tarifimi në Ngushticën e Hormuzit.
“Qeveria e Shteteve të Bashkuara nuk do të tolerojë asnjë përpjekje për të vendosur një sistem tarifimi në Ngushticën e Hormuzit,” shkroi Scott Bessent në platformën X.
“Omani, në veçanti, duhet ta dijë se Departamenti i Thesarit i SHBA-së do të synojë në mënyrë agresive çdo aktor të përfshirë… në lehtësimin e tarifave për Ngushticën, dhe çdo partner i gatshëm do të ndëshkohet”, deklaroi ai.