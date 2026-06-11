Këshilltari i Netanyahut akuzohet për rrjedhje të dokumenteve sekrete ushtarake
Një nga këshilltarët më të afërt të kryeministrit të Izraelit, Benjamin Netanyahu, Jonatan Urich është përballur me akuza serioze për rrjedhje të dokumenteve sekrete ushtarake dhe rrezikim të sigurisë kombëtare.
Sipas aktakuzës, këshilltari dyshohet se ka nxjerrë informacione të klasifikuara nga strukturat e sigurisë izraelite dhe i ka shpërndarë ato në mënyrë të paautorizuar, duke vënë në rrezik operacionet ushtarake dhe interesat strategjike të shtetit.
Prokurorët pretendojnë se dokumentet përmbanin të dhëna të ndjeshme që lidhen me çështje të sigurisë kombëtare, ndërsa rrjedhja e tyre mund të ketë dëmtuar aftësinë e institucioneve izraelite për të mbrojtur informacionet sekrete,raporton timesofisrael.
Rasti ka shkaktuar reagime të forta në skenën politike izraelite, pasi i akuzuari konsiderohet pjesë e rrethit të ngushtë të bashkëpunëtorëve të Netanyahut.
Opozita ka kërkuar sqarime të plota mbi rastin dhe mbi mënyrën se si informacionet e klasifikuara janë trajtuar brenda kabinetit qeveritar.
Autoritetet izraelite kanë nisur hetime të gjera për të përcaktuar shkallën e dëmit të mundshëm dhe për të identifikuar nëse persona të tjerë kanë qenë të përfshirë në rrjedhjen e dokumenteve. /Telegrafi/