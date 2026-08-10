Pentagoni publikon dosje të reja për UFO-t, pamjet tregojnë objekte misterioze
Pentagoni ka publikuar dosje të reja të deklasifikuara të UFO-ve si dhe pamje lidhur me objektet misterioze.
Videot tregojnë një sferë misterioze që fluturon mbi një zonë banimi në Lindjen e Mesme dhe pamje të një sfere të zezë që qëndron pezull mbi Oqeanin Paqësor, e cila duket se zhduket për një moment përpara se të rishfaqet.
Ky publikim i fundit përmban gjithsej 41 skedarë: mbi një duzinë videosh, tre imazhe dhe një sërë dokumentesh PDF.
Dokumenti më i vjetër është nga viti 1953, dhe më i fundit është i këtij viti.
Departamenti amerikan i mbrojtjes ngarkoi pjesën e parë prej 161 dosjesh në faqen e tyre të internetit më 8 maj, me premtime për më shumë të tjera në të ardhmen.
Pasi presidenti Donald Trump bëri thirrje që dokumentet të publikoheshin me një urdhër ekzekutiv në fillim të këtij viti, Pentagoni ka deklasifikuar qindra dosje në një seri prej pesë publikimesh.
Fenomene Anomale të Paidentifikuara është termi zyrtar i përdorur nga qeveria dhe shkencëtarët e SHBA-së për të përshkruar objekte të tilla.
Interesi publik për jetën jashtëtokësore është ringjallur në Shtetet e Bashkuara vitet e fundit. Në vitin 2022, Kongresi mbajti seancat e para dëgjimore për UFO-t në pesë dekada, ndërsa ushtria u zotua të rrisë transparencën rreth kësaj çështjeje.