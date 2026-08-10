Shqipëria i reagon Vuçiqit për ndryshimin e rrjedhës së Ibrit, Hoxha: Uji nuk mund të përdoret si instrument presioni politik
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, ka shprehur shqetësim lidhur me deklaratën e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiç, për mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Ibër.
Përmes një postimi në platformën X, Hoxha ka thënë se ndryshimi i rrjedhës së një lumi ndërkufitar nuk mund të trajtohet si çështje e brendshme dhe të bëhet në mënyrë të njëanshme.
“Shqipëria shpreh shqetësim të thellë mbi deklaratën e Presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, lidhur me mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Ibër dhe përfshirjen e ekspertëve dhe institucioneve serbe në shqyrtimin e një mundësie të tillë”, ka shkruar Hoxha.
Sipas tij, një vendim i tillë mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta për territorin, mjedisin dhe sigurinë ujore të Kosovës.
“Ndryshimi i rrjedhës së një lumi që përbën pjesë të një sistemi ujor ndërkufitar nuk është një çështje thjesht e brendshme apo një vendim që mund të merret në mënyrë të njëanshme, veçanërisht kur pasojat e tij prekin drejtpërdrejt territorin, mjedisin, sigurinë ujore, furnizimin me ujë dhe jetën e qytetarëve të një vendi tjetër”, ka deklaruar ministri shqiptar.
Hoxha është thirrur edhe në parimet e së drejtës ndërkombëtare për ujërat ndërkufitare, duke theksuar se Serbia është palë e Konventës së UNECE-së për Mbrojtjen dhe Përdorimin e Ujërave Ndërkufitare dhe Liqeneve Ndërkombëtare që nga viti 2010.
“E drejta ndërkombëtare e ujërave është e qartë në këtë drejtim. Parimet e përdorimit të drejtë dhe të arsyeshëm të ujërave ndërkufitare, detyrimi për të parandaluar, kontrolluar dhe reduktuar dëmet ndërkufitare, si dhe detyrimi për bashkëpunim, shkëmbim informacioni dhe konsultim për masat që mund të kenë pasoja ndërkufitare, janë pjesë e standardeve të konsoliduara të së drejtës ndërkombëtare”, ka shkruar ai.
Ministri Hoxha ka kërkuar nga Serbia respektimin e detyrimeve ndërkombëtare dhe parimeve të fqinjësisë së mirë.
“Çdo projekt ose masë që mund të ndikojë në rrjedhën, sasinë apo cilësinë e ujërave që prekin Kosovën duhet të trajtohet me transparencë, mbi bazën e të dhënave shkencore, me vlerësim të plotë të ndikimit ndërkufitar dhe përmes konsultimit me palën e prekur”, ka thënë Hoxha.
Ai ka theksuar se uji nuk duhet të shfrytëzohet për qëllime politike.
“Uji nuk mund të përdoret si instrument presioni politik dhe as si mjet për të ndëshkuar një vend apo një popullsi tjetër”, ka shkruar Hoxha.
Në fund, Shqipëria ka shprehur mbështetjen për Kosovën në lidhje me mbrojtjen e burimeve ujore dhe sigurinë e saj.
“Shqipëria mbështet fuqimisht të drejtën e Kosovës për siguri, zhvillim të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e burimeve të saj ujore”, ka deklaruar ai, duke shtuar se çështje të tilla duhet të trajtohen përmes “dialogut, bashkëpunimit dhe standardeve evropiane, jo përmes kërcënimeve apo ndërhyrjeve e veprimeve të njëanshme”. /Telegrafi/
Shqipëria shpreh shqetësim të thellë mbi deklaratën e Presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, lidhur me mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit #Ibër dhe përfshirjen e ekspertëve dhe institucioneve serbe në shqyrtimin e një mundësie të tillë.
Ndryshimi i rrjedhës së një…
— Ferit Hoxha🇦🇱 (@HoxhaFer) August 10, 2026