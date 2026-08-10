Biserko: Vuçiqi s’mund ta ndryshojë rrjedhën e Ibrit, kërcënimi është në funksion të fushatës së tij
Kryetarja e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, Sonja Biserko, e konsideron të pamundur realizimin e paralajmërimit të presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, për ndryshimin e rrjedhës së lumit Ibër.
Në një intervistë për Radio Dukagjinin, Biserko ka thënë se deklaratat e fundit të Vuçiqit duhet të shihen në kontekstin e situatës së tij politike në Serbi dhe zgjedhjeve që, sipas saj, pritet të mbahen në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm.
Sipas Biserkos, presidenti serb vazhdimisht përpiqet ta shfrytëzojë çështjen e Kosovës dhe pozitën e serbëve në Kosovë për mobilizimin e opinionit publik në Serbi.
“Presidenti Aleksandar Vuçiq gjendet në një situatë turbulente, kritike tash e dy vjet dhe nuk e di se si do të kalojë në zgjedhjet që herët a vonë duhet të mbahen, në fund të këtij viti apo në fillim të vitit të ardhshëm. Ai është vazhdimisht në një gjendje ku përpiqet të mobilizojë emocionet në Serbi për çështjen e Kosovës dhe të serbëve në Kosovë”, ka deklaruar Biserko për Radio Dukagjinin.
Ajo ka akuzuar Vuçiqin se përmes Listës Serbe dhe presioneve të vazhdueshme i instrumentalizon serbët e Kosovës, ndërsa njëkohësisht përpiqet të paraqitet si faktori kryesor politik në rajon.
“Ai vazhdimisht demonizon qeveritarët dhe Prishtinën në përgjithësi. Në fakt, ai bart përgjegjësinë më të madhe për pozitën e serbëve në Kosovë, pasi përmes Listës Serbe dhe përmes kërcënimeve i instrumentalizon në vazhdimësi. Në të njëjtën kohë, përpiqet të prezantohet në fushatën e vet si lojtari kryesor në rajon”, ka thënë ajo.
Duke folur konkretisht për deklaratat rreth lumit Ibër, Biserko ka thënë se një skenar i tillë nuk është i realizueshëm.
“Në Kosovë ai kërcënon me ndryshimin e rrjedhës së Ibrit. Natyrisht, kjo nuk është në asnjë mënyrë e mundur, as sipas konventave ndërkombëtare dhe as sipas ligjeve vendore. Do të thosha se ky kërcënim është thjesht në funksion të fushatës së tij”, është shprehur Biserko.
Megjithatë, ajo nuk ka përjashtuar mundësinë që Vuçiqi të përpiqet të rrisë tensionet në rajon.
“Kjo nuk do të thotë që ai, në një moment, nuk do të tentojë ngritjen e tensioneve apo ndonjë konflikt, qoftë në Bosnje apo në Kosovë. Por kjo është ende e paqartë”, ka deklaruar ajo.
Në intervistën për Radio Dukagjinin, Biserko ka komentuar edhe deklaratat e presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, lidhur me qëndrimin e Ukrainës ndaj pavarësisë së Kosovës.
Sipas saj, Ukraina ndodhet në një pozitë jashtëzakonisht të ndërlikuar për shkak të agresionit rus dhe deklaratat për integritetin territorial duhet të shihen edhe në këtë kontekst.
“Ukraina është në situatë tejet delikate. Ajo po përjeton agresionin rus gati pesë vjet dhe po luan me këtë deklaratë në kuptimin klasik, pasi 20 për qind e territorit të saj është nën okupimin rus. Do të thosha se këto janë deklarata që kanë të bëjnë me situatën në vetë vendin”, ka thënë Biserko.
Ajo vlerëson se Vuçiqi vazhdon ta përdorë Kosovën edhe në raportet e Serbisë me Ukrainën, duke e lidhur mbështetjen për integritetin territorial ukrainas me pretendimet e Beogradit ndaj Kosovës.
“Vuçiq ende po e shfrytëzon Kosovën si argument për raportet me Ukrainën. Ai thotë se mbështet integritetin e Ukrainës, duke implikuar edhe integritetin e Serbisë, që sipas tij përfshin Kosovën. Kjo është një lojë politike në këtë moment, por në esencë nuk e ndryshon situatën në terren”, ka deklaruar Biserko.
Sipas saj, mesazhe të tilla u drejtohen para së gjithash votuesve në Serbi dhe synojnë të dëshmojnë se Beogradi “nuk ka hequr dorë nga Kosova”. /Telegrafi/