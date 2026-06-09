Trump thotë se "pilotët janë mirë" pas raportit se një helikopter i ushtrisë amerikane u rrëzua pranë Ngushticës së Hormuzit
Presidenti amerikan Donald Trump tha se "pilotët janë mirë" pasi u pyet në lidhje me një raport se një helikopter i ushtrisë amerikane u rrëzua pranë Ngushticës së Hormuzit.
New York Times raportoi se një helikopter luftarak Apache i ushtrisë amerikane u rrëzua pranë ngushticës të hënën, dhe se dy anëtarë të ekuipazhit u shpëtuan.
"Pilotët janë mirë, askush nuk është lënduar", u tha Trump gazetarëve në New York pasi mori pjesë në ndeshjen e finales së NBA-së të hënën në mbrëmje.
Trump thotë se marrëveshja me Iranin mund të arrihet brenda "dy ose tre ditësh", do të ndalojë armët bërthamore dhe do të rihapë Hormuzin
"Ne do të publikojmë një raport nesër", shtoi presidenti amerikan, transmeton Telegrafi.
Ai nuk dha informacione të mëtejshme mbi atë që ndodhi. Raporti i New York Times tha se nuk ishte e qartë se çfarë e shkaktoi rrëzimin e helikopterit. /Telegrafi/