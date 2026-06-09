Trump thotë se marrëveshja me Iranin mund të arrihet brenda "dy ose tre ditësh", do të ndalojë armët bërthamore dhe do të rihapë Hormuzin
Një marrëveshje që synon t'i japë fund konfliktit me Iranin mund të arrihet "brenda dy ose tre ditësh", u tha presidenti i SHBA-së, Donald Trump gazetarëve të martën herët, duke shtuar se ky rezultat do ta ndalonte Iranin të kishte një armë bërthamore dhe do të çonte në rihapjen e menjëhershme të Ngushticës së Hormuzit.
Trump, i cili foli me gazetarët pasi mori pjesë në finalet e NBA-së në Madison Square Garden, tha se Irani dhe Izraeli kishin rënë dakord të ndalonin së qëlluari njëri-tjetrin pas përshkallëzimit më të keq të tensioneve midis të dyve që nga hyrja në fuqi e një armëpushimi të paqëndrueshëm në fillim të prillit.
"Ata po bënin lëvizje para dhe mbrapa (me sulme), dhe tani të dy ranë dakord, nëpërmjet meje, të ndalonin", u tha ai gazetarëve para se të hipte në Air Force One, transmeton Telegrafi.
"Jemi në fazat e fundit të asaj që do të jetë një marrëveshje shumë, shumë e mirë, që nuk do të lejojë në asnjë mënyrë, formë ose formë armësh bërthamore (për Iranin)", shtoi ai.
"Ngushtica do të hapet menjëherë. Do të hapet menjëherë pas nënshkrimit, gjë që mund të ndodhë brenda dy ose tre ditësh", theksoi ndër tjera.
Ai tha se nuk mendonte se kishte ndonjë pikë ngërçi dhe se të gjitha palët ishin "shumë afër" arritjes së një marrëveshjeje. Ndërkohë, bllokada amerikane ndaj porteve iraniane po vazhdon, shtoi ai.
Trump ka bërë pretendime të ngjashme optimiste se një marrëveshje ishte gati të nënshkruhej gjatë negociatave të vazhdueshme, vetëm që konflikti të ndizej përsëri.
Ky moment është veçanërisht i pasigurt, me Iranin dhe Izraelin që ndalojnë sulmet ndaj njëri-tjetrit pasi shkëmbyen sulme të reja të dielën dhe të hënën - megjithëse Teherani paralajmëroi se do të rifillonte nëse sulmet izraelite në Libanin jugor vazhdojnë. /Telegrafi/