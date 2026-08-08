Çfarë po ndodh? Uji i pusit lëviz në mënyrë të pashpjegueshme - banorët në Indi të habitur
Një pus misterioz në Gujarat të Indisë është bërë përsëri qendra e vëmendjes pasi uji i tij u pa duke lëvizur vetvetiu.
Sipas banorëve vendas, aktiviteti i pazakontë rifilloi të enjten.
Një incident i ngjashëm ishte vërejtur dy ditë më parë, por lëvizja u ndal gradualisht deri të enjten pasdite përpara se të fillonte përsëri.
Fenomeni i çuditshëm tërhoqi një numër të madh banorësh, shumë prej të cilëve u mblodhën pranë pusit për të parë lëvizjen e pazakontë të ujit.
Shkaku i saktë i aktivitetit mbetet i panjohur.
Disa banorë besojnë se mund të lidhet me natyrën sizmike të rajonit, pasi Morbi ndodhet në një zonë që ka përjetuar aktivitet tërmetesh në të kaluarën.
Megjithatë, autoritetet ende nuk kanë dhënë një shpjegim zyrtar.
Incidenti ka ngjallur kuriozitet, me shumë njerëz që presin që ekspertët të përcaktojnë se çfarë po e shkakton lëvizjen e përsëritur në pus.