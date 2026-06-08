Netanyahu po përgatiste një sulm të rëndësishëm ndaj Iranit kur Trump e bindi të tërhiqej
Izraeli po përgatitej për një sulm të rëndësishëm në Teheran të hënën kur presidenti i SHBA-së, Donald Trump i telefonoi kryeministrit Benjamin Netanyahu për t'i thënë të ndalonte sulmet e mëtejshme hakmarrëse, sipas një burimi izraelit dhe një zyrtari amerikan të njohur me çështjen.
Ndërhyrja duket se ka funksionuar. Netanyahu njoftoi më pas se Izraeli kishte ndaluar sulmet ndaj Iranit për momentin, transmeton Telegrafi.
Ishte telefonata e dytë e Trump me Netanyahun brenda pak orësh; në një bisedë të mëparshme, Trump në mënyrë të ngjashme i drejtoi udhëheqësit izraelit të tërhiqej nga sulmet në përgjigje të breshërisë së raketave që Irani kishte qëlluar drejt Izraelit.
Netanyahu rezistoi në telefonatën e parë, e cila ndodhi të dielën në mbrëmje sipas kohës lindore. Në vend të kësaj, ai këmbënguli që Izraeli duhej t'u përgjigjej sulmeve të Iranit, tha burimi izraelit. Trump i tha Netanyahut të kufizonte përgjigjen për të shmangur përshkallëzimin.
Më pas, Izraeli shënjestroi vende në Iran që përfshinin një strukturë të rëndësishme petrokimike.
Toni i bisedave nuk u bë aq i nxehtë sa telefonatat midis dy burrave javën e kaluar, të cilat u përkeqësuan në mallkimin e Netanyahut nga Trump.
Në të dyja telefonatat e fundit, Trump theksoi besimin e tij se një marrëveshje me Iranin ishte në fazat e fundit të negociatave dhe se kthimi në luftë mund të pengonte përpjekjet për të zgjidhur konfliktin në mënyrë diplomatike. /Telegrafi/