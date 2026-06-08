Teherani zotohet të mbajë kontrollin mbi Ngushticën e Hormuzit pavarësisht sanksioneve të reja
Irani u zotua sot të mbajë kontrollin mbi Ngushticën kritike të Hormuzit, ndërsa kritikoi sanksionet e reja të Bashkimit Evropian të vendosura ndaj individëve dhe subjekteve të përfshira në përpjekjen e Teheranit për "sovranitet" mbi rrugën ujore të bllokuar.
Zëvendësministri i Jashtëm iranian Kazem Gharibabadi e quajti vendimin e BE-së për të vendosur sanksione të reja "një veprim mashtrues", transmeton Telegrafi.
Më parë, zyrtari më i lartë i politikës së jashtme të bllokut tha se shtetet anëtare të BE-së kanë sanksionuar disa iranianë për kufizimin e trafikut detar në rrugën ujore, të cilën Teherani e ka mbyllur në mënyrë efektive që nga shpërthimi i luftës në shkurt.
"Irani nuk i jep asnjë vlerë këtij veprimi politik dhe hipokrit evropian dhe do të vazhdojë strategjinë e tij të ruajtjes së sovranitetit dhe ushtrimit të të drejtave sovrane mbi Ngushticën e Hormuzit", postoi Gharibabadi në X.
Mes bisedimeve të paqes SHBA-Iran të bllokuara, trafiku tregtar përmes kanalit, përmes të cilit rrjedh një e pesta e naftës bruto globale, mbetet ndjeshëm i reduktuar. /Telegrafi/