Palestinezët festojnë fitoren e Spanjës në Botëror: Na ka qëndruar pranë
Palestinezët u mblodhën në kafenetë e rrugët e Gazës për të parë finalen e Kupës së Botës 2026, duke shpërthyer në festime ndërsa Spanja mundi Argjentinën për të fituar titullin.
Shfaqja u ofroi banorëve të qëndronin disa orë larg presionit të luftës dhe vështirësive të jetës së përditshme në enklavë.
Palestinezët mbështetën Spanjën në shenjë njohjeje të mbështetjes së saj.
“Ne u mblodhëm për të mbështetur Spanjën sepse ajo ka qëndruar pranë popullit palestinez për vite me radhë”, tha Numan Abdullah, një banor i Gazës që e pa ndeshjen.
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Ai tha se tubimi përcolli gjithashtu një mesazh paqeje dhe solidariteti me vendet që mbështesin palestinezët.
“Ne jemi një popull që kërkon paqe”, shtoi ai.
Spanja fitoi Kupën e Botës 2026 të dielën, pasi mundi Argjentinën 1-0 në kohën shtesë në finale, duke siguruar titullin e saj të dytë botëror pas triumfit në vitin 2010.
Ndërkohë, Argjentina dështoi të ruante titullin e fituar në Kupën e Botës 2022 në Katar. /AA/