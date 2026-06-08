SHBA-të hapin zjarr ndaj një cisterne që 'shkel' bllokadën detare në Gjirin e Omanit
Një cisternë nafte që "shkel" bllokadën detare të vazhdueshme të Iranit është "çaktivizuar" nga forcat amerikane, sipas Komandës Qendrore të SHBA-së.
Anija M/T Marivex me flamur Palau u godit "ndërsa po kalonte ujërat ndërkombëtare në Gjirin e Omanit drejt Iranit", tha komanda në një deklaratë në X, transmeton Telegrafi.
Një F-18 i stacionuar në USS Abraham Lincoln "qëlloi një municion preciz në hapësirat inxhinierike dhe të drejtimit të anijes", pasi ekuipazhi "nuk i përmbahej udhëzimeve".
"Forcat e CENTCOM kanë çaktivizuar shtatë anije që nuk i përmbaheshin rregullave, kanë ridrejtuar 134 anije që i përmbaheshin rregullave dhe kanë lejuar 42 anije që mbështesin ndihmën humanitare të kalojnë që nga fillimi i bllokadës më 13 prill", shtoi ajo.
SHBA-të filluan bllokadën në përgjigje të mbylljes efektive të Ngushticës së Hormuzit nga Teherani menjëherë pas fillimit të luftës në shkurt. /Telegrafi/