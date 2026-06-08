Netanyahu thotë se sulmet izraelite ndaj Iranit kanë pushuar pa pranuar zyrtarisht armëpushimin
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli ka ndaluar sulmet ndaj Iranit, duke mos pranuar një armëpushim, në deklaratën e tij të parë që kur të dyja palët shkëmbyen sulme.
"Për momentin, zjarri ka pushuar, sepse pasi goditëm regjimin terrorist në Teheran, ai ndaloi së na sulmuari. Nëse regjimi terrorist në Iran bën gabimin të na sulmojë përsëri, ne do të përgjigjemi me forcë", tha Netanyahu në një deklaratë të hënën.
Netanyahu tha se Teherani u përpoq të krijonte një "ekuacion të ri" duke lidhur konfliktin në Liban me një përgjigje iraniane. Hezbollahu është një përfaqësues i Iranit në Liban, transmeton Telegrafi.
"Ata menduan se mund të qëllonin Izraelin nga territori libanez dhe iranian, dhe se ne nuk do të përgjigjeshim. Kjo nuk ndodhi dhe nuk do të ndodhë. Jo gjatë mandatit tim. Unë qëndroj fuqimisht në të drejtën tonë për të vepruar kundër armiqve tanë", tha Netanyahu.
CNN raportoi më parë se presidenti i SHBA-së, Donald Trump i tha Netanyahut të ndalonte nisjen e një sulmi hakmarrës kundër Iranit, sipas një zyrtari amerikan. Të dy udhëheqësit kanë folur në telefon dy herë në 24 orët e fundit, tha një zyrtar izraelit për CNN. /Telegrafi/