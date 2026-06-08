Kryeministri i Pakistanit u bën thirrje "të gjitha palëve" t'i japin paqes një shans tjetër
Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, u ka bërë thirrje "të gjitha palëve të ushtrojnë përmbajtje dhe t'i japin paqes pak më shumë shanse" pasi Izraeli dhe Irani shkëmbyen sulme në përshkallëzimin më të keq që nga armëpushimi i prillit.
"Rritja e fundit e dhunës në Lindjen e Mesme është një kujtesë e fortë e rreziqeve që lidhen me një armëpushim të brishtë dhe pasojat e padurueshme që mund të çojë ai", postoi Sharif në X, transmeton Telegrafi.
Islamabadi është shfaqur në muajt e fundit si një ndërmjetës kyç midis SHBA-së dhe Iranit gjatë konfliktit në Lindjen e Mesme, duke luajtur një rol udhëheqës në negocimin e armëpushimit të përkohshëm në prill.
Në një referencë të dukshme ndaj bisedimeve të fundit midis Uashingtonit dhe Teheranit që synojnë ta shndërrojnë atë armëpushim në një paqe të qëndrueshme, ai tha se "objektivi përfundimtar është gati të arrihet".
"Ndërsa punojmë me zell dhe me kujdes, së bashku me vëllezërit dhe partnerët tanë, për të gjetur një zgjidhje paqësore diplomatike për konfliktin, dhe veçanërisht kur objektivi përfundimtar është gati të arrihet, ne i nxisim sinqerisht të gjitha palët të ushtrojnë përmbajtje dhe t'i japin paqes pak më shumë shanse", tha ai.
Kryeministri shtoi në X se diplomacia ende ka "perspektiva suksesi në vend të dhunës dhe shkatërrimit". /Telegrafi/