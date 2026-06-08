Netanyahu: Lufta jonë me Iranin dhe Hezbollahun nuk ka mbaruar
Kryeministria izraelite Benjamin Netanyahu ka lëshuar një deklaratë shumë të shkurtër, i cili pretendoi se Irani dhe përfaqësuesi i tij, Hezbollahu, janë më të dobët se kurrë, dhe se Izraeli është më i fortë se kurrë.
Kryeministri izraelit tha se lufta me ta nuk ka mbaruar ende, transmeton Telegrafi.
Netanyahu shtoi se Irani dhe Hezbollahu janë "përpjekur të na imponojnë një ekuacion të ri" dhe kjo është "e patolerueshme dhe e papranueshme".
Zyrtari amerikan thotë se SHBA-të nuk i kanë interceptuar raketat iraniane të qëlluara drejt Izraelit
"Dua t'ju them - luftëtarët tanë heroikë po e shkatërrojnë Hezbollahun", tha ai.
"Ne vazhdojmë të shkatërrojmë të gjithë infrastrukturën e tyre terroriste në zonën e sigurisë, duke përfshirë objektet e mëdha nëntokësore në Beaufort [kreshtë]. Aq të mëdha sa nuk kam parë kurrë të tilla", shtoi ai. /Telegrafi/
Me sa duket, Netanyahu po i referohej Kështjellës Beaufort, e cila është një fortesë strategjikisht e rëndësishme e epokës së Kryqëzatave në Liban që forcat izraelite e pushtuan në maj.