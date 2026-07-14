ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një video e publikuar së fundmi në rrjetet sociale ka nxitur reagime dhe shqetësim te qytetarët, ku shihen gjarpërinj të shumtë të grumbulluar në lumin Morava në Viti.

Në pamjet e regjistruara shihet një numër i konsiderueshëm zvarranikësh të mbledhur pranë njëri-tjetrit mbi një sipërfaqe betoni, saktësisht buzë rrjedhës së shpejtë të ujit.

Videoja, e cila po shpërndahet në platformat sociale, shërben si një thirrje për kujdes të shtuar për të gjithë banorët që lëvizin apo frekuentojnë këtë pjesë të lumit. /Telegrafi/


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