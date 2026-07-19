Spanja kampione e botës, fiton me mund ndaj Argjentinës
Kombëtarja e Spanjës e ka marrë epitetin e kampiones së botës pasi mposhti në finale Argjentinën.
“La Roja” triumfoi me rezultat minimal 1-0, sfidë ku u nevojiten edhe vazhdimet.
Spanja ishte larg më dominuese për të krijuar shumë raste por që assesi s’ia dolën t’i finalizonin.
Lamine Yamal kishte një rast të mirë shënimi pas vetëm pesë minutave lojë, por që Emiliano Martinez me super pritje ia mohoi golin.
Spanjollët pastaj rrezikuan edhe përmes Ferran Torres e Aymeric Laporte, megjithatë Martinez sërish ishte në vendin e duhur.
Situata për Argjentinën u vështirësua pasi mesfushori Enzo Martinez mori kartonin e dytë të verdhë, kësisoj gjyqtari e përjashtoi nga loja.
Në kohën shtesë, Spanja realizoi përmes Nico Williams mirëpo goli u anulua shkaku i një faulli në sulm (96’).
Heroi i Spanjës rezultoi të jetë Ferran Torres që shënoi me një goditje të fortë pas një topi të kthyer nga Nico Williams (106’).
Torres faktikisht shënoi edhe një tjetër herë, por goli u anulua për pozitë jashtë loje.
Kësisoj, Spanja e merr epitetin e kampiones së botës, për ta dëshmuar vetën se është ekipi më i fortë në botë./Telegrafi/