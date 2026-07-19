Gjenden të vdekur të tre pasagjerët e makinës Mercedes me targa gjermane të cilët nga Shkupi u nisën drejt Kosovës
Burimet e Alsat bëjnë të ditur se makina sapo është gjetur e përmbysur dhe rënë në afërsi të kufirit me Kosovën.
Sipas disa të dhënave të mëhershme, 2 prej personave mendohet se janë marrë nga aeroporti i Shkupit dhe përgjatë rrugës për në Kosovë, ende pa kaluar kufirin, janë rrëzuar.
Në media, një ditë më parë u raportua për tre personat e raportuar të zhdukur, ndërkohë që familjarët e tyre apelonin për ndihmën e qytetarëve në lokalizimin e tyre.
Sipas njoftimit nga familjarët, bëhej fjalë për Ejup Ternavën, Çenet Ternavën dhe Fatmire Shabanin, të cilët ishin parë për herë të fundit mbrëmjen e së shtunës, rreth orës 22:00, në Shkup.
Sipas informacioneve, ata ishin nisur nga aeroporti në drejtim të Kosovës, dhe udhëtonin me një veturë Mercedes GLC me ngjyrë blu, me targa MR-DT 2025.