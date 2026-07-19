Tre persona zhduken pasi u nisën nga Shkupi drejt Kosovës, familjarët kërkojnë ndihmë
Tre persona janë raportuar të zhdukur, ndërsa familjarët e tyre kanë apeluar për ndihmën e qytetarëve në lokalizimin e tyre.
Sipas njoftimit nga familjarët, bëhet fjalë për Ejup Ternavën, Cennet Ternavën dhe Fatmire Shabanin, të cilët janë parë për herë të fundit mbrëmjen e së shtunës, rreth orës 22:00, në Shkup.
Sipas informacioneve, ata ishin nisur nga aeroporti në drejtim të Kosovës, por që nga ai moment nuk është arritur më asnjë kontakt me ta dhe vendndodhja e tyre mbetet e panjohur.
Ata po udhëtonin me një veturë Mercedes GLC me ngjyrë blu, me targa MR-DT 2025.
Familjarët u bëjnë thirrje të gjithë qytetarëve që, nëse kanë parë personat ose automjetin, apo posedojnë çfarëdo informacioni që mund të ndihmojë në gjetjen e tyre, të kontaktojnë menjëherë familjarët ose Policinë.
Çdo informacion mund të jetë i rëndësishëm.
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